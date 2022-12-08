Губернатор ХМАО попросила Якушева поддержать новые льготы для семей мобилизованных

09 декабря 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Комарова попросила Якушева поддержать инициативу Югры о внесении изменений в федеральное законодательство Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила полпреда президента в УрФО Владимира Якушева поддержать инициативу Югры о внесении изменений в федеральное законодательство. Они позволят семьям мобилизованных получить новые меры поддержки, сообщили в окружном правительстве. «Наталья Комарова обратилась к полпреду с просьбой поддержать инициативы автономного округа о внесении изменений в федеральное законодательство. В закон „О занятости населения в Российской Федерации“ в части дополнения перечня категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для которых организуются специальные мероприятия в сфере занятости населения, категорий „члены семей, вдовы (вдовцы) мобилизованных (заключивших контракт) граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов“», — говорится на сайте окружного правительства. Также глава региона предложила внести изменения в Трудовой кодекс РФ, чтобы работодатели были обязаны передавать исполнительные листы по алиментам мобилизованного в министерство обороны. Власти рассчитывают, что это позволит исключить вариант, когда родители отказываются содержать своих детей. «Владимир Якушев поручил подготовить предложения для обсуждения этой темы на федеральном уровне», — говорится в сообщении окружных властей. Ранее URA.RU рассказывало, что Якушев собрал губернаторов УрФО на заседание. Полпред предложил обсудить на федеральном уровне меры поддержки мобилизованных и их семей, принятые уральскими губернаторами. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила полпреда президента в УрФО Владимира Якушева поддержать инициативу Югры о внесении изменений в федеральное законодательство. Они позволят семьям мобилизованных получить новые меры поддержки, сообщили в окружном правительстве. «Наталья Комарова обратилась к полпреду с просьбой поддержать инициативы автономного округа о внесении изменений в федеральное законодательство. В закон „О занятости населения в Российской Федерации“ в части дополнения перечня категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для которых организуются специальные мероприятия в сфере занятости населения, категорий „члены семей, вдовы (вдовцы) мобилизованных (заключивших контракт) граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов“», — говорится на сайте окружного правительства. Также глава региона предложила внести изменения в Трудовой кодекс РФ, чтобы работодатели были обязаны передавать исполнительные листы по алиментам мобилизованного в министерство обороны. Власти рассчитывают, что это позволит исключить вариант, когда родители отказываются содержать своих детей. «Владимир Якушев поручил подготовить предложения для обсуждения этой темы на федеральном уровне», — говорится в сообщении окружных властей. Ранее URA.RU рассказывало, что Якушев собрал губернаторов УрФО на заседание. Полпред предложил обсудить на федеральном уровне меры поддержки мобилизованных и их семей, принятые уральскими губернаторами. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.