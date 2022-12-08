Полпред Якушев собрал губернаторов УрФО из-за мобилизации

08 декабря 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заслушал решения регионов о поддержке мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предложил обсудить на федеральном уровне меры поддержки мобилизованных и их семей, принятые уральскими губернаторами. С такой инициативой он выступил на совещании с главами регионов, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Каждый регион, исходя из своих возможностей и специфики, определяет дополнительные меры поддержки, откликаясь на общественный запрос о максимальном внимании к семьям тех, кто сегодня не дома, кто принимает участие в специальной военной операции. <…> Исходя из уже имеющейся практики реализации региональных мер поддержки, предлагаю подготовить предложения для обсуждения этой темы на федеральном уровне», — обратился Якушев к губернаторам. Полпред подчеркнул, что регионы УрФО отличаются друг от друга экономическими возможностями, поэтому разнятся и меры поддержки, но по-настоящему «важен сам факт заботы и поддержки». Примечательно и то, отметил Якушев, что регионы тщательно прорабатывают все обращения и следят за тем, чтобы помощь доходила до адресата. В ходе заседания губернаторы отдельно доложили полпреду, какие меры поддержки приняты в их регионах. По видеосвязи в совещании участвовали Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область), Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (ХМАО) и Дмитрий Артюхов (ЯНАО). В предыдущий раз Якушев поднимал тему поддержки военнослужащих 5 декабря. Тогда полпред заявил, что регионы должны контролировать своевременность и полноту ответов на обращений мобилизованных и добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предложил обсудить на федеральном уровне меры поддержки мобилизованных и их семей, принятые уральскими губернаторами. С такой инициативой он выступил на совещании с главами регионов, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Каждый регион, исходя из своих возможностей и специфики, определяет дополнительные меры поддержки, откликаясь на общественный запрос о максимальном внимании к семьям тех, кто сегодня не дома, кто принимает участие в специальной военной операции. <…> Исходя из уже имеющейся практики реализации региональных мер поддержки, предлагаю подготовить предложения для обсуждения этой темы на федеральном уровне», — обратился Якушев к губернаторам. Полпред подчеркнул, что регионы УрФО отличаются друг от друга экономическими возможностями, поэтому разнятся и меры поддержки, но по-настоящему «важен сам факт заботы и поддержки». Примечательно и то, отметил Якушев, что регионы тщательно прорабатывают все обращения и следят за тем, чтобы помощь доходила до адресата. В ходе заседания губернаторы отдельно доложили полпреду, какие меры поддержки приняты в их регионах. По видеосвязи в совещании участвовали Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область), Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (ХМАО) и Дмитрий Артюхов (ЯНАО). В предыдущий раз Якушев поднимал тему поддержки военнослужащих 5 декабря. Тогда полпред заявил, что регионы должны контролировать своевременность и полноту ответов на обращений мобилизованных и добровольцев.