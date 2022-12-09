Аварийный дом в Челябинске, которым заинтересовался Бастрыкин, затопило

Аварию уже устранили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске затопило аварийный дом №102 на улице Мира, доклад по которому ранее требовал глава СКР Александр Бастрыкин. По информации жильцов, на четвертом этаже здания прорвало трубу с кипятком.

«Затопило комнаты и коридоры на нижних этажах. Горячая вода текла на головы», — рассказали жильцы в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время прорыв устранили, уточнили в городской администрации. Ведется ликвидация его последствий.

Общежитие на улице Мира в Металлургическом районе долгие годы находится в аварийном состоянии, при этом в нем продолжают жить люди. Капремонт в доме был запланирован на 2030 год. Часть стены дома разобрана, а во второй половине здания остаются жильцы, которые отказались покидать дом. Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин 7 декабря потребовал от руководителя следственного управления СКР в Челябинской области Петра Решетникова представить доклад по аварийному дому.