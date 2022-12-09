09 декабря 2022

Аварийный дом в Челябинске, которым заинтересовался Бастрыкин, затопило

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, подъезд, потоп в доме, потеки на стене
Аварию уже устранили Фото:

В Челябинске затопило аварийный дом №102 на улице Мира, доклад по которому ранее требовал глава СКР Александр Бастрыкин. По информации жильцов, на четвертом этаже здания прорвало трубу с кипятком.

«Затопило комнаты и коридоры на нижних этажах. Горячая вода текла на головы», — рассказали жильцы в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время прорыв устранили, уточнили в городской администрации. Ведется ликвидация его последствий.

Общежитие на улице Мира в Металлургическом районе долгие годы находится в аварийном состоянии, при этом в нем продолжают жить люди. Капремонт в доме был запланирован на 2030 год. Часть стены дома разобрана, а во второй половине здания остаются жильцы, которые отказались покидать дом. Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин 7 декабря потребовал от руководителя следственного управления СКР в Челябинской области Петра Решетникова представить доклад по аварийному дому.

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В Челябинске затопило аварийный дом №102 на улице Мира, доклад по которому ранее требовал глава СКР Александр Бастрыкин. По информации жильцов, на четвертом этаже здания прорвало трубу с кипятком. «Затопило комнаты и коридоры на нижних этажах. Горячая вода текла на головы», — рассказали жильцы в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время прорыв устранили, уточнили в городской администрации. Ведется ликвидация его последствий. Общежитие на улице Мира в Металлургическом районе долгие годы находится в аварийном состоянии, при этом в нем продолжают жить люди. Капремонт в доме был запланирован на 2030 год. Часть стены дома разобрана, а во второй половине здания остаются жильцы, которые отказались покидать дом. Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин 7 декабря потребовал от руководителя следственного управления СКР в Челябинской области Петра Решетникова представить доклад по аварийному дому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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