Пермяки рассказали, за что ненавидят Новый год

С негативом к новогодним праздникам относятся 11% пермяков

12 декабря 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Пермяки высказали свое отношение к празднованию Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU О том, что они не любят праздновать Новый год (или вообще относятся к празднику с ненавистью), сообщили 11 процентов опрошенных пермяков. Об это рассказали аналитики SuperJob (SJ). «Очень любят Новый год 29% пермяков. Еще 34% — любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 26% опрошенных. Не любят Новый год 6% пермяков, а 5% — признаются, что просто ненавидит новогодние дни: „Дома невозможно спать. Соседи две недели гуляют на полную катушку“», — указано в исследовании. С радостью встречают новогодние праздники, как правило, женщины. Среди тех, кто относится к Новому году спокойнее — большинство мужчин. Чаще в нелюбви к праздникам признавались бездетные пары и люди, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей в месяц. Эксперты SJ подчеркивают, что радоваться зимним праздникам свойственно опрошенным до 34 лет. О том, что половина компаний Перми отказались от новогодних подарков детям сотрудников, URA.RU писало ранее. При этом подарки работникам будет дарить на Новый год в 12% компаний, их детям — каждая вторая организация. В каждой пятой — новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других.

О том, что они не любят праздновать Новый год (или вообще относятся к празднику с ненавистью), сообщили 11 процентов опрошенных пермяков. Об это рассказали аналитики SuperJob (SJ). «Очень любят Новый год 29% пермяков. Еще 34% — любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 26% опрошенных. Не любят Новый год 6% пермяков, а 5% — признаются, что просто ненавидит новогодние дни: „Дома невозможно спать. Соседи две недели гуляют на полную катушку“», — указано в исследовании. С радостью встречают новогодние праздники, как правило, женщины. Среди тех, кто относится к Новому году спокойнее — большинство мужчин. Чаще в нелюбви к праздникам признавались бездетные пары и люди, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей в месяц. Эксперты SJ подчеркивают, что радоваться зимним праздникам свойственно опрошенным до 34 лет. О том, что половина компаний Перми отказались от новогодних подарков детям сотрудников, URA.RU писало ранее. При этом подарки работникам будет дарить на Новый год в 12% компаний, их детям — каждая вторая организация. В каждой пятой — новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других.