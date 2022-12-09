Половина компаний Перми отказались от новогодних подарков детям сотрудников

В половине пермских компаний собираются дарить новогодние подарки детям сотрудников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Каждая вторая пермская компания собирается вручить подарки на Новый год детям своих сотрудников. К таким выводам пришли аналитики SuperJob (SJ), пообщавшись с прикамскими менеджерами по персоналу.

«Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год 12% компаний, их детям — каждая вторая (50%). В каждой пятой организации (22%) новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других», — указано в исследовании.

Сообщается, что новогодние подарки клиентам будут вручать только три компании из десяти. При этом организаций, готовящих сюрпризы детям, в этом году больше, чем когда-либо.

Эксперты SJ добавляют, что самыми популярными новогодними бизнес-сюрпризами являются сладости, алкоголь, календари и канцелярские товары с фирменной символикой. Среди востребованных подарков также значатся чайные и кофейные наборы и продуктовые корзины. В числе прочих упоминались варежки, кружки, елочные украшения и подарочные сертификаты на различные услуги.

О том, что в пермских термах «Тенториум» 2 и 3 января состоятся вечеринки «Новый год по-мексикански», URA.RU писало ранее. Для посетителей комплекса запланирована семейная развлекательная программа. Корреспонденты агентства сообщали также, что в пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» проводят предновогодний розыгрыш Apple MacBook.