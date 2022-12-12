Власти ХМАО утвердили выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

13 декабря 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

За погибшего при ЧС родственникам полагается до 1 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве ХМАО озвучили размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Эти данные были оглашены в ходе заседания правительства округа под председательством главы региона Натальи Комаровой. Информация о деталях заседания была опубликована на сайте властей ХМАО. «Принято постановление о порядке, условиях и размерах осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера», — сообщается на сайте правительства. Так, по данным заместителя губернатора ХМАО Александра Тиртоки, за каждого погибшего члена семьи родственники получат до 1 миллиона рублей. До 500 тысяч положено пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. На 300 тысяч могут рассчитывать пострадавшие с легкими травмами. Также гражданам, пострадавшим в результате ЧС, положены выплаты до 10 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова к Дню округа утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве ХМАО озвучили размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Эти данные были оглашены в ходе заседания правительства округа под председательством главы региона Натальи Комаровой. Информация о деталях заседания была опубликована на сайте властей ХМАО. «Принято постановление о порядке, условиях и размерах осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера», — сообщается на сайте правительства. Так, по данным заместителя губернатора ХМАО Александра Тиртоки, за каждого погибшего члена семьи родственники получат до 1 миллиона рублей. До 500 тысяч положено пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. На 300 тысяч могут рассчитывать пострадавшие с легкими травмами. Также гражданам, пострадавшим в результате ЧС, положены выплаты до 10 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова к Дню округа утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей.