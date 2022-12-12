12 декабря 2022

Власти ХМАО утвердили выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
За погибшего при ЧС родственникам полагается до 1 миллиона рублей Фото:

В правительстве ХМАО озвучили размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Эти данные были оглашены в ходе заседания правительства округа под председательством главы региона Натальи Комаровой. Информация о деталях заседания была опубликована на сайте властей ХМАО.

«Принято постановление о порядке, условиях и размерах осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера», — сообщается на сайте правительства.

Так, по данным заместителя губернатора ХМАО Александра Тиртоки, за каждого погибшего члена семьи родственники получат до 1 миллиона рублей. До 500 тысяч положено пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. На 300 тысяч могут рассчитывать пострадавшие с легкими травмами. Также гражданам, пострадавшим в результате ЧС, положены выплаты до 10 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова к Дню округа утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки

В правительстве ХМАО озвучили размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Эти данные были оглашены в ходе заседания правительства округа под председательством главы региона Натальи Комаровой. Информация о деталях заседания была опубликована на сайте властей ХМАО. «Принято постановление о порядке, условиях и размерах осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера», — сообщается на сайте правительства. Так, по данным заместителя губернатора ХМАО Александра Тиртоки, за каждого погибшего члена семьи родственники получат до 1 миллиона рублей. До 500 тысяч положено пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. На 300 тысяч могут рассчитывать пострадавшие с легкими травмами. Также гражданам, пострадавшим в результате ЧС, положены выплаты до 10 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова к Дню округа утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...