06 декабря 2022

Губернатор ХМАО к Дню округа утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила положения о наградах заслуженным югорчанам Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры к 92-летию округа. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей.

«Гражданину, награжденному знаком „Герой Югры“ и „Заслуженный труженик Югры“, вручается удостоверение. Также осуществляется единовременная денежная выплата в размере 57 тысяч 500 рублей», — указано в документе.

В аппарате губернатора отметили, что к предстоящему Дню округа представленных к награде «Герой Югры» граждан не будет, а списки заслуженных тружеников находятся в разработке. Согласно положению о наградах, звание Героя Югры гражданин может получить как при жизни, так и посмертно. В последнем случае награду и единовременную выплату передадут семье.

Ранее URA.RU писало о праздновании 92-летия основания Югры. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что на него приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры к 92-летию округа. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей. «Гражданину, награжденному знаком „Герой Югры“ и „Заслуженный труженик Югры“, вручается удостоверение. Также осуществляется единовременная денежная выплата в размере 57 тысяч 500 рублей», — указано в документе. В аппарате губернатора отметили, что к предстоящему Дню округа представленных к награде «Герой Югры» граждан не будет, а списки заслуженных тружеников находятся в разработке. Согласно положению о наградах, звание Героя Югры гражданин может получить как при жизни, так и посмертно. В последнем случае награду и единовременную выплату передадут семье. Ранее URA.RU писало о праздновании 92-летия основания Югры. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что на него приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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