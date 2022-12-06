Губернатор ХМАО к Дню округа утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры

07 декабря 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила положения о наградах заслуженным югорчанам Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры к 92-летию округа. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей. «Гражданину, награжденному знаком „Герой Югры“ и „Заслуженный труженик Югры“, вручается удостоверение. Также осуществляется единовременная денежная выплата в размере 57 тысяч 500 рублей», — указано в документе. В аппарате губернатора отметили, что к предстоящему Дню округа представленных к награде «Герой Югры» граждан не будет, а списки заслуженных тружеников находятся в разработке. Согласно положению о наградах, звание Героя Югры гражданин может получить как при жизни, так и посмертно. В последнем случае награду и единовременную выплату передадут семье. Ранее URA.RU писало о праздновании 92-летия основания Югры. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что на него приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила размер выплат заслуженным труженикам и героям Югры к 92-летию округа. Согласно положению о новых региональных наградах, опубликованному на сайте правительства, представленные к ним граждане получат 57 тысяч 500 рублей. «Гражданину, награжденному знаком „Герой Югры“ и „Заслуженный труженик Югры“, вручается удостоверение. Также осуществляется единовременная денежная выплата в размере 57 тысяч 500 рублей», — указано в документе. В аппарате губернатора отметили, что к предстоящему Дню округа представленных к награде «Герой Югры» граждан не будет, а списки заслуженных тружеников находятся в разработке. Согласно положению о наградах, звание Героя Югры гражданин может получить как при жизни, так и посмертно. В последнем случае награду и единовременную выплату передадут семье. Ранее URA.RU писало о праздновании 92-летия основания Югры. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что на него приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов.