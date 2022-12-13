Пьяный житель пытался проникнуть в детский сад Нижневартовска

14 декабря 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Пьяного жителя Нижневартовска остановили в тамбуре детсада до прибытия полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске пьяный житель перелез через забор и попытался зайти в детский сад. Однако был задержан сотрудниками учреждения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городской администрации. «Сегодня была попытка несанкционированного проникновения на один из дошкольных образовательных объектов города Нижневартовска. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор и попытался зайти в детский сад. Действиями вахтера и охранника он был задержан в тамбуре до прибытия правоохранительных органов», — сказал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Нижневартовска Сергей Ефремов. Он добавил, что из-за случившегося воспитанники были эвакуированы из здания через запасные выходы и доставлены в соседний детский сад. «Территория обследована кинологами. Опасности не обнаружено. Детский сад работает по расписанию», — заключил Ефремов.

В Нижневартовске пьяный житель перелез через забор и попытался зайти в детский сад. Однако был задержан сотрудниками учреждения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городской администрации. «Сегодня была попытка несанкционированного проникновения на один из дошкольных образовательных объектов города Нижневартовска. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор и попытался зайти в детский сад. Действиями вахтера и охранника он был задержан в тамбуре до прибытия правоохранительных органов», — сказал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Нижневартовска Сергей Ефремов. Он добавил, что из-за случившегося воспитанники были эвакуированы из здания через запасные выходы и доставлены в соседний детский сад. «Территория обследована кинологами. Опасности не обнаружено. Детский сад работает по расписанию», — заключил Ефремов.