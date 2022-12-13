13 декабря 2022

Пьяный житель пытался проникнуть в детский сад Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад Зайка. Тюмень, детский сад, дети, детская площадка
Пьяного жителя Нижневартовска остановили в тамбуре детсада до прибытия полиции Фото:

В Нижневартовске пьяный житель перелез через забор и попытался зайти в детский сад. Однако был задержан сотрудниками учреждения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городской администрации.

«Сегодня была попытка несанкционированного проникновения на один из дошкольных образовательных объектов города Нижневартовска. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор и попытался зайти в детский сад. Действиями вахтера и охранника он был задержан в тамбуре до прибытия правоохранительных органов», — сказал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Нижневартовска Сергей Ефремов.

Он добавил, что из-за случившегося воспитанники были эвакуированы из здания через запасные выходы и доставлены в соседний детский сад. «Территория обследована кинологами. Опасности не обнаружено. Детский сад работает по расписанию», — заключил Ефремов.

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В Нижневартовске пьяный житель перелез через забор и попытался зайти в детский сад. Однако был задержан сотрудниками учреждения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городской администрации. «Сегодня была попытка несанкционированного проникновения на один из дошкольных образовательных объектов города Нижневартовска. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор и попытался зайти в детский сад. Действиями вахтера и охранника он был задержан в тамбуре до прибытия правоохранительных органов», — сказал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Нижневартовска Сергей Ефремов. Он добавил, что из-за случившегося воспитанники были эвакуированы из здания через запасные выходы и доставлены в соседний детский сад. «Территория обследована кинологами. Опасности не обнаружено. Детский сад работает по расписанию», — заключил Ефремов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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