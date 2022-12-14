Новый год начнется в Челябинске с морозов

15 декабря 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

В январе, по прогнозу синоптиков, в отдельные дни температура воздуха будет ниже -30 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый, 2023 год, начнется в Челябинске с морозов. Такой прогноз дали синоптики областного гидрометеоцентра. «В новогоднюю ночь воздух охладится до -23 градусов. Днем 1 января будет уже -25, пройдет небольшой снег. Дальше будет еще холоднее, в первые дни новогодних каникул, 2 и 3 января, дневные температуры будут доходить до -34 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до -37. В следующие дни, 4, 5 и 6 января, потеплеет, но не намного — на два-три градуса, температура в эти дни ожидается -30-32 градуса. Будет ясно, осадков не ожидается», — сообщили URA.RU в гидрометеоцентре. По прогнозам синоптиков, потеплеет в Челябинске только с 15 января: днем воздух прогреется до -7, ночью будет -17. До этого, хотя будет и теплее, чем в первые январские дни, дневные температуры не преодолеют отметку в -20 градусов. Есть и хорошая новость: в декабре особо сильных холодов все-таки не будет, дневные температуры будут колебаться от +1 до -20 градусов, причем снижение температуры будет плавным: от +1 — в конце этой недели, до -20 градусов — 31 декабря. Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй декаде декабря в Челябинской области похолодает. В отдельных районах области сегодня и завтра в ночные часы температура воздуха достигнет -27 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый, 2023 год, начнется в Челябинске с морозов. Такой прогноз дали синоптики областного гидрометеоцентра. «В новогоднюю ночь воздух охладится до -23 градусов. Днем 1 января будет уже -25, пройдет небольшой снег. Дальше будет еще холоднее, в первые дни новогодних каникул, 2 и 3 января, дневные температуры будут доходить до -34 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до -37. В следующие дни, 4, 5 и 6 января, потеплеет, но не намного — на два-три градуса, температура в эти дни ожидается -30-32 градуса. Будет ясно, осадков не ожидается», — сообщили URA.RU в гидрометеоцентре. По прогнозам синоптиков, потеплеет в Челябинске только с 15 января: днем воздух прогреется до -7, ночью будет -17. До этого, хотя будет и теплее, чем в первые январские дни, дневные температуры не преодолеют отметку в -20 градусов. Есть и хорошая новость: в декабре особо сильных холодов все-таки не будет, дневные температуры будут колебаться от +1 до -20 градусов, причем снижение температуры будет плавным: от +1 — в конце этой недели, до -20 градусов — 31 декабря. Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй декаде декабря в Челябинской области похолодает. В отдельных районах области сегодня и завтра в ночные часы температура воздуха достигнет -27 градусов.