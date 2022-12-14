Мирошник: власти Украины погрузили население страны в атмосферу тотальной лжи

Украинский режим избавился от оппозиции и, таким образом, окружил граждан страны собственной пропагандой, которая сравнима с тотальной ложью. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
«Тех, кто говорил что-то в противовес или высказывал сомнения, выдавили из страны, посадили или убили. Потому украинцы сейчас погружены в атмосферу тотальной лжи. И разрушить ее можно только разрушив колониальную диктатуру, которая сейчас правит Украиной. По жесткости зомбирования и отупления масс режим Зеленского уже превзошел геббельсовскую пропаганду Третьего рейха (Иозеф Геббельс — министр пропаганды нацистской Германии во времена ВОВ, — прим. URA.RU)» — рассказал Мирошник в интервью для ТАСС.
По его словам, такая ситуация устраивает Запад, так как президент Украины Владимир Зеленский был специально подобран ими для создания атмосферы лжи в стране. «Он часть пропагандистской машины Запада, где он просто говорящая голова, системно извергающая заготовленную ложь, которую подхватывает западный мейнстрим даже без намека на фактчекинг, сомнения или анализ», — объяснил бывший посол свою позицию.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одной из важных целей назвали ее денацификацию и демилитаризацию. Ранее Мирошник также утверждал, что радикальные заявления Киева в сторону России имеют конкретную цель. Он считает, что своими выступлениями украинские политики пытаются отвлечь население страны от серьезных проблем.
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Украинский режим избавился от оппозиции и, таким образом, окружил граждан страны собственной пропагандой, которая сравнима с тотальной ложью. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «Тех, кто говорил что-то в противовес или высказывал сомнения, выдавили из страны, посадили или убили. Потому украинцы сейчас погружены в атмосферу тотальной лжи. И разрушить ее можно только разрушив колониальную диктатуру, которая сейчас правит Украиной. По жесткости зомбирования и отупления масс режим Зеленского уже превзошел геббельсовскую пропаганду Третьего рейха (Иозеф Геббельс — министр пропаганды нацистской Германии во времена ВОВ, — прим. URA.RU)» — рассказал Мирошник в интервью для ТАСС. По его словам, такая ситуация устраивает Запад, так как президент Украины Владимир Зеленский был специально подобран ими для создания атмосферы лжи в стране. «Он часть пропагандистской машины Запада, где он просто говорящая голова, системно извергающая заготовленную ложь, которую подхватывает западный мейнстрим даже без намека на фактчекинг, сомнения или анализ», — объяснил бывший посол свою позицию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одной из важных целей назвали ее денацификацию и демилитаризацию. Ранее Мирошник также утверждал, что радикальные заявления Киева в сторону России имеют конкретную цель. Он считает, что своими выступлениями украинские политики пытаются отвлечь население страны от серьезных проблем.