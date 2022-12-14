Мирошник: власти Украины погрузили население страны в атмосферу тотальной лжи

15 декабря 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Мирошник назвал Зеленского частью пропагандистской машины Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский режим избавился от оппозиции и, таким образом, окружил граждан страны собственной пропагандой, которая сравнима с тотальной ложью. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «Тех, кто говорил что-то в противовес или высказывал сомнения, выдавили из страны, посадили или убили. Потому украинцы сейчас погружены в атмосферу тотальной лжи. И разрушить ее можно только разрушив колониальную диктатуру, которая сейчас правит Украиной. По жесткости зомбирования и отупления масс режим Зеленского уже превзошел геббельсовскую пропаганду Третьего рейха (Иозеф Геббельс — министр пропаганды нацистской Германии во времена ВОВ, — прим. URA.RU)» — рассказал Мирошник в интервью для ТАСС. По его словам, такая ситуация устраивает Запад, так как президент Украины Владимир Зеленский был специально подобран ими для создания атмосферы лжи в стране. «Он часть пропагандистской машины Запада, где он просто говорящая голова, системно извергающая заготовленную ложь, которую подхватывает западный мейнстрим даже без намека на фактчекинг, сомнения или анализ», — объяснил бывший посол свою позицию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одной из важных целей назвали ее денацификацию и демилитаризацию. Ранее Мирошник также утверждал, что радикальные заявления Киева в сторону России имеют конкретную цель. Он считает, что своими выступлениями украинские политики пытаются отвлечь население страны от серьезных проблем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский режим избавился от оппозиции и, таким образом, окружил граждан страны собственной пропагандой, которая сравнима с тотальной ложью. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «Тех, кто говорил что-то в противовес или высказывал сомнения, выдавили из страны, посадили или убили. Потому украинцы сейчас погружены в атмосферу тотальной лжи. И разрушить ее можно только разрушив колониальную диктатуру, которая сейчас правит Украиной. По жесткости зомбирования и отупления масс режим Зеленского уже превзошел геббельсовскую пропаганду Третьего рейха (Иозеф Геббельс — министр пропаганды нацистской Германии во времена ВОВ, — прим. URA.RU)» — рассказал Мирошник в интервью для ТАСС. По его словам, такая ситуация устраивает Запад, так как президент Украины Владимир Зеленский был специально подобран ими для создания атмосферы лжи в стране. «Он часть пропагандистской машины Запада, где он просто говорящая голова, системно извергающая заготовленную ложь, которую подхватывает западный мейнстрим даже без намека на фактчекинг, сомнения или анализ», — объяснил бывший посол свою позицию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одной из важных целей назвали ее денацификацию и демилитаризацию. Ранее Мирошник также утверждал, что радикальные заявления Киева в сторону России имеют конкретную цель. Он считает, что своими выступлениями украинские политики пытаются отвлечь население страны от серьезных проблем.