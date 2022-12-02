Мирошник: Киев отвлекает граждан от проблем громкими заявлениями о России

02 декабря 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Родион Мирошник заявил о проблемах внутри Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Радикальные заявления украинских политиков в сторону России нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри Украины. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Я думаю, что непомерная активность и крайне радикальные заявления продиктованы и достаточно серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, подобные заявления нужны, чтобы замаскировать провалы на фронте. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожить Россию. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, такие заявления не достойны ответа со стороны РФ.

Радикальные заявления украинских политиков в сторону России нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри Украины. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Я думаю, что непомерная активность и крайне радикальные заявления продиктованы и достаточно серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, подобные заявления нужны, чтобы замаскировать провалы на фронте. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожить Россию. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, такие заявления не достойны ответа со стороны РФ.