Мирошник: Киев отвлекает граждан от проблем громкими заявлениями о России

Радикальные заявления украинских политиков в сторону России нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри Украины. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Я думаю, что непомерная активность и крайне радикальные заявления продиктованы и достаточно серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, подобные заявления нужны, чтобы замаскировать провалы на фронте.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожить Россию. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, такие заявления не достойны ответа со стороны РФ.
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Радикальные заявления украинских политиков в сторону России нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри Украины. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Я думаю, что непомерная активность и крайне радикальные заявления продиктованы и достаточно серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, подобные заявления нужны, чтобы замаскировать провалы на фронте. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожить Россию. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, такие заявления не достойны ответа со стороны РФ.