Полиция берет под охрану елки в пермских лесах

В Пермском крае полиция займется патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники, рассказали в минприроды Прикамья. Полиция будет работать вместе с лесными инспекторами.
«Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции в преддверии Нового года начнут патрулировать места возможных незаконных рубок сосен и елей», — сообщается на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, полиция усилит досмотр автомашин на предмет перевозки незаконно вырубленных деревьев.
За незаконную рубку деревьев грозит крупный административный штраф, напоминают в минприроды. Если же ущерб превысит пять тысяч рублей, то отвечать придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ.
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В Пермском крае полиция займется патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники, рассказали в минприроды Прикамья. Полиция будет работать вместе с лесными инспекторами. «Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции в преддверии Нового года начнут патрулировать места возможных незаконных рубок сосен и елей», — сообщается на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, полиция усилит досмотр автомашин на предмет перевозки незаконно вырубленных деревьев. За незаконную рубку деревьев грозит крупный административный штраф, напоминают в минприроды. Если же ущерб превысит пять тысяч рублей, то отвечать придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ.