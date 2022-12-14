Полиция берет под охрану елки в пермских лесах

15 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Полиция не только проверит уличных торговцев, но и выйдет в рейды по лесам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае полиция займется патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники, рассказали в минприроды Прикамья. Полиция будет работать вместе с лесными инспекторами. «Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции в преддверии Нового года начнут патрулировать места возможных незаконных рубок сосен и елей», — сообщается на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, полиция усилит досмотр автомашин на предмет перевозки незаконно вырубленных деревьев. За незаконную рубку деревьев грозит крупный административный штраф, напоминают в минприроды. Если же ущерб превысит пять тысяч рублей, то отвечать придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ.

В Пермском крае полиция займется патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники, рассказали в минприроды Прикамья. Полиция будет работать вместе с лесными инспекторами. «Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции в преддверии Нового года начнут патрулировать места возможных незаконных рубок сосен и елей», — сообщается на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, полиция усилит досмотр автомашин на предмет перевозки незаконно вырубленных деревьев. За незаконную рубку деревьев грозит крупный административный штраф, напоминают в минприроды. Если же ущерб превысит пять тысяч рублей, то отвечать придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ.