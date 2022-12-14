14 декабря 2022

Полиция берет под охрану елки в пермских лесах

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, протокол, елки, полиция, елочный базар, торговля елками
Полиция не только проверит уличных торговцев, но и выйдет в рейды по лесам Фото:

В Пермском крае полиция займется патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники, рассказали в минприроды Прикамья. Полиция будет работать вместе с лесными инспекторами.

«Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции в преддверии Нового года начнут патрулировать места возможных незаконных рубок сосен и елей», — сообщается на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, полиция усилит досмотр автомашин на предмет перевозки незаконно вырубленных деревьев.

За незаконную рубку деревьев грозит крупный административный штраф, напоминают в минприроды. Если же ущерб превысит пять тысяч рублей, то отвечать придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ.

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В Пермском крае полиция займется патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники, рассказали в минприроды Прикамья. Полиция будет работать вместе с лесными инспекторами. «Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции в преддверии Нового года начнут патрулировать места возможных незаконных рубок сосен и елей», — сообщается на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, полиция усилит досмотр автомашин на предмет перевозки незаконно вырубленных деревьев. За незаконную рубку деревьев грозит крупный административный штраф, напоминают в минприроды. Если же ущерб превысит пять тысяч рублей, то отвечать придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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