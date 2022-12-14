В ХМАО ищут шамана, воевавшего с нефтяными компаниями

15 декабря 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Кечимов долгие годы находится в конфликте с нефтяными компаниями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Окружение югорского шамана Сергея Кечимова, который долгие годы находится в конфликте с нефтяными компаниями, забило тревогу из-за его пропажи. Кечимов несколько дней не выходит на связь, рассказала корреспонденту URA.RU антрополог Саяна Монгуш «Я антрополог, изучаю шаманизм в Сибири. В 2017 году познакомилась с Сергеем Кечимовым. Мы с ним дружим, в случае каких-то сложностей он мне звонит. Рассказывал, как на него нападают нефтяники, убивают его оленей (у него было 40 оленей, а сейчас осталось 12), притесняют его, потому что он им мешает. Накануне мне позвонила его переводчица и передала сообщение от него, что его арестовали. После этого я до него дозвониться не могу. Я забила тревогу и вывесила в социальных сетях везде вот эту информацию в переписке с переводчиком, что Сергей Васильевич пропал. Очень переживаю, жив ли он», — сказала Монгуш. В пресс-службе УМВД по ХМАО пояснили URA.RU, что накануне в Сургутском районе в результате операции «Буран» Кечимов был задержан. «Сергей Кечимов ехал на снегоходе „Буран“ с женой, и его остановили. Это было на 19-м километре Сортымско-Русскямского месторождения. Когда его остановили, то он начал скандал. Его доставили в отдел и составили на него два административных протокола. Сейчас он ждет суда», — дополнили в УМВД по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что возле угодий шамана Сергея Кечимова расставлены странные таблички. Нефтяники объявили, что хранитель священного озера Имлор — опасен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окружение югорского шамана Сергея Кечимова, который долгие годы находится в конфликте с нефтяными компаниями, забило тревогу из-за его пропажи. Кечимов несколько дней не выходит на связь, рассказала корреспонденту URA.RU антрополог Саяна Монгуш «Я антрополог, изучаю шаманизм в Сибири. В 2017 году познакомилась с Сергеем Кечимовым. Мы с ним дружим, в случае каких-то сложностей он мне звонит. Рассказывал, как на него нападают нефтяники, убивают его оленей (у него было 40 оленей, а сейчас осталось 12), притесняют его, потому что он им мешает. Накануне мне позвонила его переводчица и передала сообщение от него, что его арестовали. После этого я до него дозвониться не могу. Я забила тревогу и вывесила в социальных сетях везде вот эту информацию в переписке с переводчиком, что Сергей Васильевич пропал. Очень переживаю, жив ли он», — сказала Монгуш. В пресс-службе УМВД по ХМАО пояснили URA.RU, что накануне в Сургутском районе в результате операции «Буран» Кечимов был задержан. «Сергей Кечимов ехал на снегоходе „Буран“ с женой, и его остановили. Это было на 19-м километре Сортымско-Русскямского месторождения. Когда его остановили, то он начал скандал. Его доставили в отдел и составили на него два административных протокола. Сейчас он ждет суда», — дополнили в УМВД по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что возле угодий шамана Сергея Кечимова расставлены странные таблички. Нефтяники объявили, что хранитель священного озера Имлор — опасен.