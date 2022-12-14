Экс-директора свердловской школы заподозрили в миллионных хищениях

15 декабря 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

В ближайшее время дело передадут в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одной из школ Белоярского городского округа. Мужчина подозревается в попытке присвоить себе несколько миллионов рублей, направленных на строительство спортплощадки. По версии следствия, в 2019 году бывший директор заключил договор с одной из фирм города на строительство спортплощадки у школы. При этом в договоре, помимо всего прочего, был указан тип покрытия площадки. Однако, уже после окончания строительства выяснилось, что для покрытия были использованы отличные от прописанных в контракте материалы — более дешевые по стоимости. Разница в стоимости составила несколько миллионов рублей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства дела. Идет закрепление законодательной базы.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одной из школ Белоярского городского округа. Мужчина подозревается в попытке присвоить себе несколько миллионов рублей, направленных на строительство спортплощадки. По версии следствия, в 2019 году бывший директор заключил договор с одной из фирм города на строительство спортплощадки у школы. При этом в договоре, помимо всего прочего, был указан тип покрытия площадки. Однако, уже после окончания строительства выяснилось, что для покрытия были использованы отличные от прописанных в контракте материалы — более дешевые по стоимости. Разница в стоимости составила несколько миллионов рублей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства дела. Идет закрепление законодательной базы.