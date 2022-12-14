Экс-директора свердловской школы заподозрили в миллионных хищениях

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одной из школ Белоярского городского округа. Мужчина подозревается в попытке присвоить себе несколько миллионов рублей, направленных на строительство спортплощадки.
По версии следствия, в 2019 году бывший директор заключил договор с одной из фирм города на строительство спортплощадки у школы. При этом в договоре, помимо всего прочего, был указан тип покрытия площадки. Однако, уже после окончания строительства выяснилось, что для покрытия были использованы отличные от прописанных в контракте материалы — более дешевые по стоимости. Разница в стоимости составила несколько миллионов рублей.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства дела. Идет закрепление законодательной базы.
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