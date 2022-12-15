Следователи задержали замглавы Дзержинского района Перми после допроса

Николая Ракинцева задержали после допроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прикамские следователи решили задержать замглавы Дзержинского района города Перми Николая Ракинцева после проведения допроса. Такая информация появилась в СМИ.

«Следователи СУ СК России по Пермскому краю вынесли решение о задержании первого заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева (в порядке ст. 91 УПК РФ). Перед этим он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями», — передает «Коммерсант-Прикамье». Согласно действующему законодательству, подозреваемый в таком преступлении может быть задержан на 48 часов.

О том, что замглавы Дзержинского района Перми допрашивают силовики, URA.RU писало ранее. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали Ракинцева 15 декабря. Позже эта информация была опровергнута. Силовики подчеркивали, что он не задерживался следствием и его процессуальный статус не определен.

Пермский Чиновник занимался вопросами благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. Источники URA.RU отмечали, что следственные действия в администрации Дзержинского района Перми проходят в рамках уголовного дела, связанного с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда». Обыски посчитали ударом по «теневому мэру» прикамской столицы.