Для челябинских автомобилистов построят гигантский мост высотой с 16-этажный дом

Это будет самый большой мост не только в регионе, но и на Урале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Сим (Челябинская область) в феврале 2023 года дорожники начнут строить гигантский мост для автомобилистов высотой с 16-этажный дом. Об этом 16 декабря заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинской области это будет единственный подобный объект такого уровня. Протяженность моста через реку Сим составит 1000 метров, а высота опор будет с 16-этажный дом», — заявил Муравьев.

Муравьев отметил, что дорожные рабочие приступят к возведению уникальной для Урала эстакады в феврале 2023 года. К маю на участке уже должны развернуться масштабные работы.

Также на участке между 1564 и 1609 километрами трассы М-5 «Урал» продолжается реконструкция автомобильной дороги в обход города Сим. Здесь построят мосты через реки Атя, Ук, Мокрый Суходол и Сатлык, две транспортные развязки и две эстакады.