Челябинка 10 лет получала пенсию за пропавшего сына-инвалида

Челябинка присваивала пенсию пропавшего сына себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Златоуста (Челябинская область) на протяжение 10 лет скрывала пропажу сына-инвалида, чтобы получать его пенсию. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время заведено уголовное дело.

«Уголовное дело заведено по статье 105 УК РФ („Убийство“). Мать инвалида является основным подозреваемым. На момент пропажи мальчику было 10 лет», — сообщил URA.RU источник.

О пропаже мальчика стало известно благодаря работе регионального отделения ПФР. В 18 лет пенсия не была переоформлена, а по правилам, чтобы это сделать, необходимо с ребенком прийти в отделение. Мать не смогла этого сделать, и была вынуждена признаться в неправомерном получении денег.

Сейчас следователи выясняют, могла ли женщина убить своего ребенка ради наживы. С ней ведется работа по восстановлению произошедшего 10 назад. Пока все указывает на преступное посягательство.

URA.RU обратилось за комментариями в СКР по региону. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. На момент публикации комментария не поступило.