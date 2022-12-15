В Сургуте из квартиры, где произошло обрушение балкона, вынесли самогонный аппарат. Видео

16 декабря 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Все, что осталось от самогонного аппарата, вынесли полицейские Фото: Евгений Неупокоев Сотрудники полиции из квартиры в многоэтажке на проспекте Ленина в Сургуте, где произошло обрушение балкона, вынесли самогонный аппарат. Теперь его отправят на экспертизу, передает корреспондент URA.RU. «Полицейские вынесли самогонный аппарат. Теперь в квартиру вошли сотрудники управлящей компании, которым необходимо заделать окно, а также вставить обратно входную дверь», — передает корреспондент URA.RU. В пожнадзоре по Сургуту и Сургутскому районе рассказали URA.RU, что хлопок самогонного аппарата является основной версией произошедшего. «Произошел хлопок без горения, пожара там не было. Резкий выброс энергии выбил балкон на улицу. В настоящий момент предположение такое, что взорвался самогонный аппарат. Потому что газовых баллонов или чего-то другого в квартире не было», — прокомментировали в пожнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что В результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона. повреждена межкомнатная стена в квартире, где произошло ЧП и припаркованные возле дома автомобили.

Сотрудники полиции из квартиры в многоэтажке на проспекте Ленина в Сургуте, где произошло обрушение балкона, вынесли самогонный аппарат. Теперь его отправят на экспертизу, передает корреспондент URA.RU. «Полицейские вынесли самогонный аппарат. Теперь в квартиру вошли сотрудники управлящей компании, которым необходимо заделать окно, а также вставить обратно входную дверь», — передает корреспондент URA.RU. В пожнадзоре по Сургуту и Сургутскому районе рассказали URA.RU, что хлопок самогонного аппарата является основной версией произошедшего. «Произошел хлопок без горения, пожара там не было. Резкий выброс энергии выбил балкон на улицу. В настоящий момент предположение такое, что взорвался самогонный аппарат. Потому что газовых баллонов или чего-то другого в квартире не было», — прокомментировали в пожнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что В результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона. повреждена межкомнатная стена в квартире, где произошло ЧП и припаркованные возле дома автомобили.