16 декабря 2022

В ДТП на пермской трассе скончался водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель выехал на полосу встречного движения Фото:

В Пермском крае на автодороге Кукуштан-Чайковский в ДТП скончался водитель автомобиля Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале.

«17 декабря около 15:20 со стороны г. Чайковский в направлении п. Кукуштан двигался автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительной информации, водитель 1999 года рождения выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщается в ведомстве.

На данный момент проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир автомобиля LADA Largus. Водитель столкнулся с автомобилем Lexus на полосе встречного движения.

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В Пермском крае на автодороге Кукуштан-Чайковский в ДТП скончался водитель автомобиля Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «17 декабря около 15:20 со стороны г. Чайковский в направлении п. Кукуштан двигался автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительной информации, водитель 1999 года рождения выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщается в ведомстве. На данный момент проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что на трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир автомобиля LADA Largus. Водитель столкнулся с автомобилем Lexus на полосе встречного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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