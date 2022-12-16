В ДТП на пермской трассе скончался водитель

Водитель выехал на полосу встречного движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае на автодороге Кукуштан-Чайковский в ДТП скончался водитель автомобиля Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале.

«17 декабря около 15:20 со стороны г. Чайковский в направлении п. Кукуштан двигался автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительной информации, водитель 1999 года рождения выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщается в ведомстве.

На данный момент проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир автомобиля LADA Largus. Водитель столкнулся с автомобилем Lexus на полосе встречного движения.