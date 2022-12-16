Мэр Ханты-Мансийска собрал в окружной столице дизайнеров и архитекторов со всей России

В Ханты-Мансийске открылся всероссийский форум «Изюминки комфорта», для участия в котором в окружную столицу приехали дизайнеры и архитекторы со всей России. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале.
«Второй год подряд Ханты-Мансийск становится точкой притяжения для талантливых проектировщиков и урбанистов, креативных дизайнеров и архитекторов из разных регионов России. Они нашли время и желание приехать в наш город и поделиться своим опытом создания городской среды», — написал Максим Ряшин в Telegram.
За два дня работы форума планируется разработать и внедрить в практику «северный стандарт» для создания общественных пространств. Администрация Ханты-Мансийска подписала на форуме договоры с управляющей компанией «Промышленные парки Югры», всероссийским исследовательским институтом ветеринарной энтомологии и арахнологии и «Московским политехническим университетом».
Ранее URA.RU рассказало, что компания «Сургутинтерновости» заключила договор об информационном сотрудничестве с крупнейшим в России организатором мероприятий — фондом «Росконгресс». Он был подписан на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.
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