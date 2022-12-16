16 декабря 2022

Мэр Ханты-Мансийска собрал в окружной столице дизайнеров и архитекторов со всей России

В Ханты-Мансийске открылся II всероссийский форум дизайнеров и архитекторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция главного архитектора Венеции в Ельцин центре. Екатеринбург
В Ханты-Мансийск приехали дизайнеры, урбанисты и архитекторы со всей России Фото:

В Ханты-Мансийске открылся всероссийский форум «Изюминки комфорта», для участия в котором в окружную столицу приехали дизайнеры и архитекторы со всей России. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале.

«Второй год подряд Ханты-Мансийск становится точкой притяжения для талантливых проектировщиков и урбанистов, креативных дизайнеров и архитекторов из разных регионов России. Они нашли время и желание приехать в наш город и поделиться своим опытом создания городской среды», — написал Максим Ряшин в Telegram.

За два дня работы форума планируется разработать и внедрить в практику «северный стандарт» для создания общественных пространств. Администрация Ханты-Мансийска подписала на форуме договоры с управляющей компанией «Промышленные парки Югры», всероссийским исследовательским институтом ветеринарной энтомологии и арахнологии и «Московским политехническим университетом».

Ранее URA.RU рассказало, что компания «Сургутинтерновости» заключила договор об информационном сотрудничестве с крупнейшим в России организатором мероприятий — фондом «Росконгресс». Он был подписан на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.

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В Ханты-Мансийске открылся всероссийский форум «Изюминки комфорта», для участия в котором в окружную столицу приехали дизайнеры и архитекторы со всей России. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «Второй год подряд Ханты-Мансийск становится точкой притяжения для талантливых проектировщиков и урбанистов, креативных дизайнеров и архитекторов из разных регионов России. Они нашли время и желание приехать в наш город и поделиться своим опытом создания городской среды», — написал Максим Ряшин в Telegram. За два дня работы форума планируется разработать и внедрить в практику «северный стандарт» для создания общественных пространств. Администрация Ханты-Мансийска подписала на форуме договоры с управляющей компанией «Промышленные парки Югры», всероссийским исследовательским институтом ветеринарной энтомологии и арахнологии и «Московским политехническим университетом». Ранее URA.RU рассказало, что компания «Сургутинтерновости» заключила договор об информационном сотрудничестве с крупнейшим в России организатором мероприятий — фондом «Росконгресс». Он был подписан на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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