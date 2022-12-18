Командир пермского батальона «Ветлан» рассказал о скончавшемся в Тюмени земляке

Умерший в учебном центре Тюмени пермский военнослужащий проходил военно-врачебную комиссию

Рядовой из Косинского округа скоропостижно скончался 15 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военнослужащий из Пермского края, скоропостижно скончавшийся в учебном центре Тюмени, проходил военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Об этом URA.RU рассказал командир батальона «Ветлан» в котором проходил подготовку пермяк, подполковник Ильшат Касимов. По его словам, умершим является 34-летний рядовой Алексей Снигирев. Военнослужащему стало плохо 15 декабря, его пытались спасти, но безуспешно.

«Это [умерший] рядовой Алексей Снигирев. Вечером 15 декабря его привели в часть, он уснул, все нормально вроде было. Спустя какое-то время он внезапно закряхтел, закрутился. Мы начали проверять, все ли в порядке, но ему становилось хуже. Сначала военнослужащие своими силами пытались помочь, потом скорая приехала, но, безрезультатно. Он проходил ВВК (военно-врачебную комиссию), которая признала его годным к службе», — сообщил Касимов. По его словам, отправка тела умершего на родину в Косинский округ запланирована на 19 декабря.

О смерти военнослужащего стало известно 16 декабря, за день до отправки пермских батальонов в зону проведения спецоперации. Сообщалось, что министерство социального развития Пермского края окажет необходимую помощь семье умершего, а Минобороны РФ выплатит родственникам рядового страховку.