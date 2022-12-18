Суд оставил за решеткой высокопоставленного челябинского силовика

Челябинский областной суд 19 декабря оставил в СИЗО начальника отдела угрозыска отдела полиции «Северо-Западный» подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в принуждении челябинки к даче ложных показаний. Об этом URA.RU сообщил адвокат высокопоставленного силовика Сергей Колосовский,
«Суд отклонил наше ходатайство. Нашего подзащитного оставили под стражей», — сообщил URA.RU Колосовский.
Мельникова задержали в конце ноября. Ему и его помощнику инкриминируют принуждение к даче ложных показаний одной из жительниц города. По версии следствия, они заставили сознаться сотрудницу управляющей компании в подделке протоколов собраний жильцов. Адвокат Мельникова уверен, что ситуация с задержанием его клиента выглядит бредово и намерен доказывать невиновность своего клиента.
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