Суд оставил за решеткой высокопоставленного челябинского силовика

19 декабря 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Областной суд отклонил ходатайство защиты и оставил Алексея Мельникова в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинский областной суд 19 декабря оставил в СИЗО начальника отдела угрозыска отдела полиции «Северо-Западный» подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в принуждении челябинки к даче ложных показаний. Об этом URA.RU сообщил адвокат высокопоставленного силовика Сергей Колосовский, «Суд отклонил наше ходатайство. Нашего подзащитного оставили под стражей», — сообщил URA.RU Колосовский. Мельникова задержали в конце ноября. Ему и его помощнику инкриминируют принуждение к даче ложных показаний одной из жительниц города. По версии следствия, они заставили сознаться сотрудницу управляющей компании в подделке протоколов собраний жильцов. Адвокат Мельникова уверен, что ситуация с задержанием его клиента выглядит бредово и намерен доказывать невиновность своего клиента.

Челябинский областной суд 19 декабря оставил в СИЗО начальника отдела угрозыска отдела полиции «Северо-Западный» подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в принуждении челябинки к даче ложных показаний. Об этом URA.RU сообщил адвокат высокопоставленного силовика Сергей Колосовский, «Суд отклонил наше ходатайство. Нашего подзащитного оставили под стражей», — сообщил URA.RU Колосовский. Мельникова задержали в конце ноября. Ему и его помощнику инкриминируют принуждение к даче ложных показаний одной из жительниц города. По версии следствия, они заставили сознаться сотрудницу управляющей компании в подделке протоколов собраний жильцов. Адвокат Мельникова уверен, что ситуация с задержанием его клиента выглядит бредово и намерен доказывать невиновность своего клиента.