«Почта России» выделяет 10 млн на проект ремонта пермского Главпочтамта

Проект ремонта здания Главпочтамта подрядчик обязан разработать за три месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление федеральной почтовой связи Пермского края ищет подрядчика для разработки проекта ремонта здания Главпочтамта, расположенного в Перми на улице Ленина, 28. Проектировщика выберут через конкурсную процедуру. Условия указаны в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». Начальная и максимальная цена контракта — около 10 миллионов рублей.

«Основание для проектирования: необходимость выполнения комплексного ремонта внутренних помещений, инженерных систем, поддержание здания в эксплуатационном состоянии. Вид ремонта — комплексный. Источник финансирования — собственные средства акционерного общества «Почта России», — говорится в техзадании к госзакупке.

В документе уточняется, что подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Проект ремонта необходимо разработать в течение трех месяцев с момента заключения договора. Все работы обязаны выполняться квалифицированными инженерами, имеющими разрешение на трудовую деятельность на территории РФ. Заявки на аукцион принимаются до 28 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что зданию пермского Главпочтамта понадобился срочный ремонт кровли. АО «Почта России» разместило заявку на поиск подрядчика, которому предлагается выполнить работы за 6,27 млн рублей.