В Сургуте мужчина пробрался в «Магнит», чтобы убить возлюбленную на рабочем месте

19 декабря 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Мужчина выбил дверь в магазине и напал на знакомую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) 32-летний мужчина выбил дверь и проник в супермаркет «Магнит», чтобы убить знакомую сотрудницу торговой точки. Подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СК РФ по ХМАО. «Обвиняемый на почве ревности и мести за прекращение отношений, повредив запертую входную дверь, проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке. После чего с целью удушения сдавил ее шею руками. Дальнейшие действия обвиняемого пресечены работниками магазина», — сообщили в ведомстве. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. Подозреваемый по ходатайству следователя помещен под арест.

В Сургуте (ХМАО) 32-летний мужчина выбил дверь и проник в супермаркет «Магнит», чтобы убить знакомую сотрудницу торговой точки. Подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СК РФ по ХМАО. «Обвиняемый на почве ревности и мести за прекращение отношений, повредив запертую входную дверь, проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке. После чего с целью удушения сдавил ее шею руками. Дальнейшие действия обвиняемого пресечены работниками магазина», — сообщили в ведомстве. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. Подозреваемый по ходатайству следователя помещен под арест.