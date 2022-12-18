18 декабря 2022

В Сургуте мужчина пробрался в «Магнит», чтобы убить возлюбленную на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выбил дверь в магазине и напал на знакомую Фото:

В Сургуте (ХМАО) 32-летний мужчина выбил дверь и проник в супермаркет «Магнит», чтобы убить знакомую сотрудницу торговой точки. Подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СК РФ по ХМАО.

«Обвиняемый на почве ревности и мести за прекращение отношений, повредив запертую входную дверь, проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке. После чего с целью удушения сдавил ее шею руками. Дальнейшие действия обвиняемого пресечены работниками магазина», — сообщили в ведомстве.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. Подозреваемый по ходатайству следователя помещен под арест.

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В Сургуте (ХМАО) 32-летний мужчина выбил дверь и проник в супермаркет «Магнит», чтобы убить знакомую сотрудницу торговой точки. Подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СК РФ по ХМАО. «Обвиняемый на почве ревности и мести за прекращение отношений, повредив запертую входную дверь, проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке. После чего с целью удушения сдавил ее шею руками. Дальнейшие действия обвиняемого пресечены работниками магазина», — сообщили в ведомстве. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. Подозреваемый по ходатайству следователя помещен под арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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