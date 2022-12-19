Дело челябинца, чья машина снесла киоск и убила двух женщин, передали в суд

Челябинцу грозит до до 7 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело 20-летнего жителя Челябинска, по чьей вине погибли две женщины на остановке Калининского района города, ушло в суд. Об этом URA.RU сообщили 20 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Дело уроженца Челябинска, ранее не судимого, но привлекавшегося к административной ответственности за нарушение ПДД, ушло в суд. На момент аварии стаж вождения молодого человека составил 5 месяцев 11 дней», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 10 января на остановке «Поселок Бабушкина». Водитель Ford Fiesta не правился с управлением и врезался в остановку и киоск «Союзпечати». От полученных травм одна из женщин скончалась женщина.

В региональной прокуратуре отмечают, что вторая пострадавшая позже скончалась в больнице ОКБ №3 города Челябинска. Третей пострадавшей потребовалось длительное лечение — она получила многочисленные переломы ног и травму головы.

Водителю Ford Fiesta предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ. (нарушение лицом, управляющим автомобилем … правил дорожного движения … повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину в совершении преступления молодой человек не признает. Мер к возмещению причиненного вреда не предпринимает, отмечают в прокуратуре.