Челябинск на выходные накроют снегопады

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, метель, ураган, непогода, шторм, климат, буран, парковка, мороз, автотранспорт
При возникновении нештатных ситуаций жителей просят звонить диспетчеру КДХ Фото:

В ночь на субботу, на 24 декабря, в Челябинске ожидаются осадки в виде снега, а подрядные организации готовы работать в усиленном режиме. Об этом URA.RU сообщили в Комитете дорожного хозяйства мэрии со ссылкой на прогнозы гидрометцентра.

«Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, будут выполнять работы по очистке снежно-ледяных отложений. При необходимости они готовы обработать опасные участки противогололедными материалами. В первую очередь, речь идет о мостах и транспортных развязках», — отметили в ведомстве.

Гололед, метели и мокрый снег резко ухудшат ситуацию на дорогах всего региона. Ситуацию осложнит также очередное резкое потепление, провоцирующее образование наката.

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В ночь на субботу, на 24 декабря, в Челябинске ожидаются осадки в виде снега, а подрядные организации готовы работать в усиленном режиме. Об этом URA.RU сообщили в Комитете дорожного хозяйства мэрии со ссылкой на прогнозы гидрометцентра. «Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, будут выполнять работы по очистке снежно-ледяных отложений. При необходимости они готовы обработать опасные участки противогололедными материалами. В первую очередь, речь идет о мостах и транспортных развязках», — отметили в ведомстве. Гололед, метели и мокрый снег резко ухудшат ситуацию на дорогах всего региона. Ситуацию осложнит также очередное резкое потепление, провоцирующее образование наката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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