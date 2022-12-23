Челябинск на выходные накроют снегопады

В ночь на субботу, на 24 декабря, в Челябинске ожидаются осадки в виде снега, а подрядные организации готовы работать в усиленном режиме. Об этом URA.RU сообщили в Комитете дорожного хозяйства мэрии со ссылкой на прогнозы гидрометцентра.
«Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, будут выполнять работы по очистке снежно-ледяных отложений. При необходимости они готовы обработать опасные участки противогололедными материалами. В первую очередь, речь идет о мостах и транспортных развязках», — отметили в ведомстве.
Гололед, метели и мокрый снег резко ухудшат ситуацию на дорогах всего региона. Ситуацию осложнит также очередное резкое потепление, провоцирующее образование наката.
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