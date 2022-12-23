Разведчики из зоны спецоперации поблагодарили челябинцев за посылки. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Бойцы получили теплые вещи и газовые баллоны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики мотострелковой бригады, находящиеся в зоне спецоперации, поблагодарили жителей Челябинской области за посылки и помощь. Они получили теплые вещи и газовые баллоны.

«Огромное спасибо, за то, что жители Челябинской области заботятся о нас, присылают помощь. Отдельно хочется поблагодарить жителей Нагайбакского и Варненского районов, Челябинска и поселка Еманжелинск, коллектив горно-рудного предприятия», — говорит боец на видеозаписи, размещенной в паблике «Военной-патриотический клуб „Рубеж“» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что посылки доставлены бойцам 15-й мотострелковой бригады. Разведчики выполняют задачи на Старобельском направлении.

С момента начала спецоперации на Украине жители разных регионов России стали собирать бойцам посылки с помощью. Так, жители Копейска Челябинской области отправили медикаменты в госпиталь на передовую на общую сумму около миллиона рублей.

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Разведчики мотострелковой бригады, находящиеся в зоне спецоперации, поблагодарили жителей Челябинской области за посылки и помощь. Они получили теплые вещи и газовые баллоны. «Огромное спасибо, за то, что жители Челябинской области заботятся о нас, присылают помощь. Отдельно хочется поблагодарить жителей Нагайбакского и Варненского районов, Челябинска и поселка Еманжелинск, коллектив горно-рудного предприятия», — говорит боец на видеозаписи, размещенной в паблике «Военной-патриотический клуб „Рубеж“» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что посылки доставлены бойцам 15-й мотострелковой бригады. Разведчики выполняют задачи на Старобельском направлении. С момента начала спецоперации на Украине жители разных регионов России стали собирать бойцам посылки с помощью. Так, жители Копейска Челябинской области отправили медикаменты в госпиталь на передовую на общую сумму около миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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