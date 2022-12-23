Бойцы получили теплые вещи и газовые баллоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведчики мотострелковой бригады, находящиеся в зоне спецоперации, поблагодарили жителей Челябинской области за посылки и помощь. Они получили теплые вещи и газовые баллоны.

«Огромное спасибо, за то, что жители Челябинской области заботятся о нас, присылают помощь. Отдельно хочется поблагодарить жителей Нагайбакского и Варненского районов, Челябинска и поселка Еманжелинск, коллектив горно-рудного предприятия», — говорит боец на видеозаписи, размещенной в паблике «Военной-патриотический клуб „Рубеж“» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что посылки доставлены бойцам 15-й мотострелковой бригады. Разведчики выполняют задачи на Старобельском направлении.

С момента начала спецоперации на Украине жители разных регионов России стали собирать бойцам посылки с помощью. Так, жители Копейска Челябинской области отправили медикаменты в госпиталь на передовую на общую сумму около миллиона рублей.