Челябинский губернатор посетил открытую тренировку по боксу в ДС «Юность»

24 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Текслер отметил, что открытая тренировка — это хороший опыт и мотивация для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил сегодня, 24 декабря, открытую тренировку для детей по боксу. Тренировка прошла во дворце спорта «Юность», где еще в прошлом году был автовокзал. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Сегодня в Центре единоборств во дворце спорта „Юность“ важное спортивное событие. На открытую тренировку чемпиона мира по боксу Марка Петровского и других участников сборной России приехали более двухсот юных спортсменов со всей области. Хороший опыт и мотивация для детей. Именно так и воспитывают будущих чемпионов», — написал Текслер. Узнаваемый интерьер: совсем недавно здесь был зал ожидания автовокзала Фото: телеграм-канал Алексея Текслера На тренировке собрались более 200 юных спортсменов Фото: телеграм-канал Алексея Текслера Федерация бокса Челябинской области активно проводит спортивные мероприятия Фото: телеграм-канал Алексея Текслера Спортсмены приехали со всей области Фото: телеграм-канал Алексея Текслера Губернатор отметил, что он очень рад, что в Челябинске появился Центр единоборств. Совсем недавно в «Юности» был автовокзал, а теперь место вернулось тем, ради кого оно когда-то создавалось — детям. Им теперь не нужно скитаться по подвалам, занимаясь любимым видом спорта.

Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил сегодня, 24 декабря, открытую тренировку для детей по боксу. Тренировка прошла во дворце спорта «Юность», где еще в прошлом году был автовокзал. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Сегодня в Центре единоборств во дворце спорта „Юность“ важное спортивное событие. На открытую тренировку чемпиона мира по боксу Марка Петровского и других участников сборной России приехали более двухсот юных спортсменов со всей области. Хороший опыт и мотивация для детей. Именно так и воспитывают будущих чемпионов», — написал Текслер. Губернатор отметил, что он очень рад, что в Челябинске появился Центр единоборств. Совсем недавно в «Юности» был автовокзал, а теперь место вернулось тем, ради кого оно когда-то создавалось — детям. Им теперь не нужно скитаться по подвалам, занимаясь любимым видом спорта.