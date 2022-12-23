23 декабря 2022

Челябинский губернатор посетил открытую тренировку по боксу в ДС «Юность»

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, текслер алексей
Текслер отметил, что открытая тренировка — это хороший опыт и мотивация для детей Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил сегодня, 24 декабря, открытую тренировку для детей по боксу. Тренировка прошла во дворце спорта «Юность», где еще в прошлом году был автовокзал. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Сегодня в Центре единоборств во дворце спорта „Юность“ важное спортивное событие. На открытую тренировку чемпиона мира по боксу Марка Петровского и других участников сборной России приехали более двухсот юных спортсменов со всей области. Хороший опыт и мотивация для детей. Именно так и воспитывают будущих чемпионов», — написал Текслер.

Узнаваемый интерьер: совсем недавно здесь был зал ожидания автовокзала
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На тренировке собрались более 200 юных спортсменов
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Федерация бокса Челябинской области активно проводит спортивные мероприятия
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Спортсмены приехали со всей области
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Губернатор отметил, что он очень рад, что в Челябинске появился Центр единоборств. Совсем недавно в «Юности» был автовокзал, а теперь место вернулось тем, ради кого оно когда-то создавалось — детям. Им теперь не нужно скитаться по подвалам, занимаясь любимым видом спорта.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил сегодня, 24 декабря, открытую тренировку для детей по боксу. Тренировка прошла во дворце спорта «Юность», где еще в прошлом году был автовокзал. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Сегодня в Центре единоборств во дворце спорта „Юность“ важное спортивное событие. На открытую тренировку чемпиона мира по боксу Марка Петровского и других участников сборной России приехали более двухсот юных спортсменов со всей области. Хороший опыт и мотивация для детей. Именно так и воспитывают будущих чемпионов», — написал Текслер. Губернатор отметил, что он очень рад, что в Челябинске появился Центр единоборств. Совсем недавно в «Юности» был автовокзал, а теперь место вернулось тем, ради кого оно когда-то создавалось — детям. Им теперь не нужно скитаться по подвалам, занимаясь любимым видом спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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