Под Магнитогорском продают турбазу рядом с популярным горнолыжным курортом. Скрин

25 декабря 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Все домики на турбазе построены из дерева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Собственник выставил на продажу туристическую базу под Магнитогорском (Челябинская область) в селе Новоабзаково (Башкирия). За шесть зданий в лесу продавец просит 17 млн рублей. «Два земельных участка полностью огорожены, 50 соток, находятся в лесу. На территории шесть строений площадью 300 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что база газифицирована, есть электричество. На территории расположены большой дом площадью 140 квадратных метров, два дома 90 и 28 квадратных метра, баня и недостроенный дом площадью 75 квадратных метров. Все здания деревянные и пригодны для проживания круглый год. До горнолыжного центра «Абзаково» от базы 10-15 минут пешком. Причины продажи базы не указаны. Ранее сообщалось, что в Аргаяшском районе продают турбазу «Старая провинция» за 155 млн рублей. Загородный комплекс расположен на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска. Скрин с сайта «Авито»

Собственник выставил на продажу туристическую базу под Магнитогорском (Челябинская область) в селе Новоабзаково (Башкирия). За шесть зданий в лесу продавец просит 17 млн рублей. «Два земельных участка полностью огорожены, 50 соток, находятся в лесу. На территории шесть строений площадью 300 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что база газифицирована, есть электричество. На территории расположены большой дом площадью 140 квадратных метров, два дома 90 и 28 квадратных метра, баня и недостроенный дом площадью 75 квадратных метров. Все здания деревянные и пригодны для проживания круглый год. До горнолыжного центра «Абзаково» от базы 10-15 минут пешком. Причины продажи базы не указаны. Ранее сообщалось, что в Аргаяшском районе продают турбазу «Старая провинция» за 155 млн рублей. Загородный комплекс расположен на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска.