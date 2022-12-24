24 декабря 2022
23 декабря 2022

Под Магнитогорском продают турбазу рядом с популярным горнолыжным курортом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, лес, березы, дом в лесу, природа, пейзаж
Все домики на турбазе построены из дерева Фото:

Собственник выставил на продажу туристическую базу под Магнитогорском (Челябинская область) в селе Новоабзаково (Башкирия). За шесть зданий в лесу продавец просит 17 млн рублей.

«Два земельных участка полностью огорожены, 50 соток, находятся в лесу. На территории шесть строений площадью 300 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что база газифицирована, есть электричество. На территории расположены большой дом площадью 140 квадратных метров, два дома 90 и 28 квадратных метра, баня и недостроенный дом площадью 75 квадратных метров. Все здания деревянные и пригодны для проживания круглый год. До горнолыжного центра «Абзаково» от базы 10-15 минут пешком. Причины продажи базы не указаны.

Ранее сообщалось, что в Аргаяшском районе продают турбазу «Старая провинция» за 155 млн рублей. Загородный комплекс расположен на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска.

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Собственник выставил на продажу туристическую базу под Магнитогорском (Челябинская область) в селе Новоабзаково (Башкирия). За шесть зданий в лесу продавец просит 17 млн рублей. «Два земельных участка полностью огорожены, 50 соток, находятся в лесу. На территории шесть строений площадью 300 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что база газифицирована, есть электричество. На территории расположены большой дом площадью 140 квадратных метров, два дома 90 и 28 квадратных метра, баня и недостроенный дом площадью 75 квадратных метров. Все здания деревянные и пригодны для проживания круглый год. До горнолыжного центра «Абзаково» от базы 10-15 минут пешком. Причины продажи базы не указаны. Ранее сообщалось, что в Аргаяшском районе продают турбазу «Старая провинция» за 155 млн рублей. Загородный комплекс расположен на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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