Собственник выставил на продажу туристическую базу под Магнитогорском (Челябинская область) в селе Новоабзаково (Башкирия). За шесть зданий в лесу продавец просит 17 млн рублей.
«Два земельных участка полностью огорожены, 50 соток, находятся в лесу. На территории шесть строений площадью 300 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что база газифицирована, есть электричество. На территории расположены большой дом площадью 140 квадратных метров, два дома 90 и 28 квадратных метра, баня и недостроенный дом площадью 75 квадратных метров. Все здания деревянные и пригодны для проживания круглый год. До горнолыжного центра «Абзаково» от базы 10-15 минут пешком. Причины продажи базы не указаны.
Ранее сообщалось, что в Аргаяшском районе продают турбазу «Старая провинция» за 155 млн рублей. Загородный комплекс расположен на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска.
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