Власти ХМАО разъяснили, как беженцам с Донбасса получить региональный материнский капитал

Жители присоединенных территорий получат Югорский капитал на рожденного в округе третьего ребенка, если есть паспорт РФ с местной пропиской

27 декабря 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Беженцы из ЛДНР получат Югорский капитал на тех же условиях, что и другие жители ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО рассказали, как могут получить Югорский семейный капитал жители ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. В департаменте соцразвития округа корреспонденту URA.RU сообщили, что для этого им необходим российский паспорт, постоянная регистрация на территории Югры, а третий ребенок должен быть рожден или усыновлен на территории округа. «Получить региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей на третьего и последующих детей, рожденных в Югре, могут беженцы, которые уже получили паспорт РФ и имеют постоянную регистрацию на территории округа. В этом плане требования ко всем соискателям едины», — прокомментировали в департаменте. По данным депсоцразвития ХМАО, никаких изменений с Югорским капиталом в 2023 году не планируется. «Югорский материнский капитал не подлежит индексации, новых субъектов, которые могли бы воспользоваться им, нет. Пока все остается таким же, как и в прошлые годы — сумма тоже не будет в ближайшее время меняться. В части распоряжения капиталом никаких изменений также не будет, в этом плане все стабильно», — уточнили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало об установлении нового прожиточного минимума в ХМАО. Он составил 19 649 рублей.

Власти ХМАО рассказали, как могут получить Югорский семейный капитал жители ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. В департаменте соцразвития округа корреспонденту URA.RU сообщили, что для этого им необходим российский паспорт, постоянная регистрация на территории Югры, а третий ребенок должен быть рожден или усыновлен на территории округа. «Получить региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей на третьего и последующих детей, рожденных в Югре, могут беженцы, которые уже получили паспорт РФ и имеют постоянную регистрацию на территории округа. В этом плане требования ко всем соискателям едины», — прокомментировали в департаменте. По данным депсоцразвития ХМАО, никаких изменений с Югорским капиталом в 2023 году не планируется. «Югорский материнский капитал не подлежит индексации, новых субъектов, которые могли бы воспользоваться им, нет. Пока все остается таким же, как и в прошлые годы — сумма тоже не будет в ближайшее время меняться. В части распоряжения капиталом никаких изменений также не будет, в этом плане все стабильно», — уточнили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало об установлении нового прожиточного минимума в ХМАО. Он составил 19 649 рублей.