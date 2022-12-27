Пожар тушат 46 спасателей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В торговом комплексе «Колхозный ряд» в Екатеринбурге начался крупный пожар, к которому перебросили 46 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

«В 19:02 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории торгового комплекса расположенного на 17 километре Полевского тракта в Екатеринбурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что спасатели, приехавшие на место, тушат барак с деревянными товарами. На место приехали 46 сотрудников МЧС, которые пытаются не допустить распространения огня. В группе «Полевской тракт» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры распространения огня, который перекинулся на ряды с товарами и лесополосу. По предварительной информации, никто не пострадал.