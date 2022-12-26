26 декабря 2022

Вице-премьер Трутнев одобрил 25-миллиардный проект в ХМАО

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев одобрил создание особой экономической зоны в ХМАО
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, трутнев юрий
Особая экономическая зона станет пятидесятой в стране Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев одобрил решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в ХМАО. Информация появилась на сайте властного органа.

«ОЭЗ „Нягань“ станет пятидесятой зоной в стране. Будем продолжать эту работу, помогать развиваться экономике Российской Федерации», — сказал Юрий Трутнев.

Планируется запустить производство кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд, выпускать полимерную трубную продукцию, открыть центр обработки данных, производить мебель и реализовать проект по созданию домостроительного комбината. Запланированный объем инвестиций — 25 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Планируется создать более 700 рабочих мест

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев одобрил решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в ХМАО. Информация появилась на сайте властного органа. «ОЭЗ „Нягань“ станет пятидесятой зоной в стране. Будем продолжать эту работу, помогать развиваться экономике Российской Федерации», — сказал Юрий Трутнев. Планируется запустить производство кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд, выпускать полимерную трубную продукцию, открыть центр обработки данных, производить мебель и реализовать проект по созданию домостроительного комбината. Запланированный объем инвестиций — 25 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Планируется создать более 700 рабочих мест
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© Служба новостей «URA.RU»
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