Вице-премьер Трутнев одобрил 25-миллиардный проект в ХМАО

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев одобрил решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в ХМАО. Информация появилась на сайте властного органа.
«ОЭЗ „Нягань“ станет пятидесятой зоной в стране. Будем продолжать эту работу, помогать развиваться экономике Российской Федерации», — сказал Юрий Трутнев.
Планируется запустить производство кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд, выпускать полимерную трубную продукцию, открыть центр обработки данных, производить мебель и реализовать проект по созданию домостроительного комбината. Запланированный объем инвестиций — 25 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Планируется создать более 700 рабочих мест
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