Очевидцы показали кадры тушения пожара в торговом комплексе Екатеринбурга

Спасатели пытаются потушить склады со стройматериалами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МЧС пытаются потушить пожар в торговом комплексе «Колхозный двор», где загорелись склады. Для ликвидации огня силовики подняли в небо дроны и развернули оперативный штаб. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, поделившись фотографиями работы спасателей.

«Спасатели пытаются потушить склады с деревянными стройматериалами», — сообщили очевидцы. На фото видно, как спасатели развернули оперативный штаб около очага пожара и с помощью спецмашин пытаются не допустить перебрасывания огня на соседние постройки. Судя по кадрам с места событий, горит сразу несколько складов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщали, что пожар перекинулся на 300 квадратных метров построек. Для тушения привлекли почти полсотни сотрудников ведомства на 13 спецмашинах. Пострадавших в пожаре, по информации силовиков, нет. «Для мониторинга обстановки на месте пожара задействована беспилотная авиационная система», — уточнили в пресс-службе.

О возгорании в районе Полевского тракта сообщали очевидцы, проезжавшие по трассе. На опубликованных фото видно, как огонь перебрасывается на деревья.

Фото: «Оперативные ночные новости»

Фото: «Оперативные ночные новости»

Фото: «Оперативные ночные новости»

Фото: «Оперативные ночные новости»

Фото: «Оперативные ночные новости»

Фото: «Оперативные ночные новости»