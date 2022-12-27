Меркель прокомментировала возможность своего участия в переговорах по СВО

Ангела Меркель исключила возможность участия в переговорах по спецоперации

28 декабря 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

В переговорах по Украине Ангела Меркель участвовать не будет Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила свое участие в возможных переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Согласно ее заявлению, подобный вопрос «не ставится». «Вопрос об участии в переговорах по конфликту на Украине не ставится», — рассказала Меркель в интервью итальянскому еженедельнику Sette. Также она заявила, что не знает, чем закончится данный конфликт, однако уверена в том, что однажды настанет пора дипломатии и переговоров. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает телеканал 360. По ее словам, тогда страны альянса не могли оказать Киеву такую помощь, которую они оказывают сейчас. Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО. Он также признался, что удивлен тому, что у российских спецслужб не было данных по этому вопросу.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила свое участие в возможных переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Согласно ее заявлению, подобный вопрос «не ставится». «Вопрос об участии в переговорах по конфликту на Украине не ставится», — рассказала Меркель в интервью итальянскому еженедельнику Sette. Также она заявила, что не знает, чем закончится данный конфликт, однако уверена в том, что однажды настанет пора дипломатии и переговоров. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает телеканал 360. По ее словам, тогда страны альянса не могли оказать Киеву такую помощь, которую они оказывают сейчас. Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО. Он также признался, что удивлен тому, что у российских спецслужб не было данных по этому вопросу.