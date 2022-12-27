Жители Перми озвучили главные претензии к мэрии

Мэрия Перми: жители чаще всего жалуются на проблемы в общественном транспорте

28 декабря 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Больше всего вопросов у пермяков возникло в сфере общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Перми подвела итоги по количеству поступивших обращений граждан за третий квартал 2022 года. По данным мэрии, больше всего вопросов поступило по разделу «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера». Пермяки отметили проблемы, связанные с общественным транспортом, с благоустройством и уборкой дворов, а также обращались с вопросами о предоставлении земельных участков и обеспечении жильем. «Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к разделам «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрация. Вопросов в сфере экономики оказалось 58% от общего количества обращений, а вопросов по сфере ЖКХ — 24%. В отчете отмечается, что пермяки чаще всего недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте и проблемами, связанными с переходом на безналичную оплату проезда — почти две тысячи жалоб поступило по этой теме. Более тысячи вопросов было связано с благоустройством дворов и парковок, чуть больше жалоб — 1183 — возникло на качество предоставления коммунальных услуг и работу управляющих компаний. Вопросы по обеспечению жильем нуждающихся и переселению из аварийного жилья были зафиксированы в 967 обращениях. Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе найден способ борьбы с неплательщиками за парковку. По словам главы города, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Перми подвела итоги по количеству поступивших обращений граждан за третий квартал 2022 года. По данным мэрии, больше всего вопросов поступило по разделу «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера». Пермяки отметили проблемы, связанные с общественным транспортом, с благоустройством и уборкой дворов, а также обращались с вопросами о предоставлении земельных участков и обеспечении жильем. «Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к разделам «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрация. Вопросов в сфере экономики оказалось 58% от общего количества обращений, а вопросов по сфере ЖКХ — 24%. В отчете отмечается, что пермяки чаще всего недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте и проблемами, связанными с переходом на безналичную оплату проезда — почти две тысячи жалоб поступило по этой теме. Более тысячи вопросов было связано с благоустройством дворов и парковок, чуть больше жалоб — 1183 — возникло на качество предоставления коммунальных услуг и работу управляющих компаний. Вопросы по обеспечению жильем нуждающихся и переселению из аварийного жилья были зафиксированы в 967 обращениях. Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе найден способ борьбы с неплательщиками за парковку. По словам главы города, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин.