27 декабря 2022

Жители Перми озвучили главные претензии к мэрии

Мэрия Перми: жители чаще всего жалуются на проблемы в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, сумка, портфель, сумка с документами
Больше всего вопросов у пермяков возникло в сфере общественного транспорта Фото:

Администрация Перми подвела итоги по количеству поступивших обращений граждан за третий квартал 2022 года. По данным мэрии, больше всего вопросов поступило по разделу «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера». Пермяки отметили проблемы, связанные с общественным транспортом, с благоустройством и уборкой дворов, а также обращались с вопросами о предоставлении земельных участков и обеспечении жильем.

«Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к разделам «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрация. Вопросов в сфере экономики оказалось 58% от общего количества обращений, а вопросов по сфере ЖКХ — 24%.

В отчете отмечается, что пермяки чаще всего недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте и проблемами, связанными с переходом на безналичную оплату проезда — почти две тысячи жалоб поступило по этой теме. Более тысячи вопросов было связано с благоустройством дворов и парковок, чуть больше жалоб — 1183 — возникло на качество предоставления коммунальных услуг и работу управляющих компаний. Вопросы по обеспечению жильем нуждающихся и переселению из аварийного жилья были зафиксированы в 967 обращениях.

Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе найден способ борьбы с неплательщиками за парковку. По словам главы города, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин.

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Администрация Перми подвела итоги по количеству поступивших обращений граждан за третий квартал 2022 года. По данным мэрии, больше всего вопросов поступило по разделу «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера». Пермяки отметили проблемы, связанные с общественным транспортом, с благоустройством и уборкой дворов, а также обращались с вопросами о предоставлении земельных участков и обеспечении жильем. «Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к разделам «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрация. Вопросов в сфере экономики оказалось 58% от общего количества обращений, а вопросов по сфере ЖКХ — 24%. В отчете отмечается, что пермяки чаще всего недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте и проблемами, связанными с переходом на безналичную оплату проезда — почти две тысячи жалоб поступило по этой теме. Более тысячи вопросов было связано с благоустройством дворов и парковок, чуть больше жалоб — 1183 — возникло на качество предоставления коммунальных услуг и работу управляющих компаний. Вопросы по обеспечению жильем нуждающихся и переселению из аварийного жилья были зафиксированы в 967 обращениях. Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе найден способ борьбы с неплательщиками за парковку. По словам главы города, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин.
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