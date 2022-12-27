Жители Перми озвучили главные претензии к мэрии

Администрация Перми подвела итоги по количеству поступивших обращений граждан за третий квартал 2022 года. По данным мэрии, больше всего вопросов поступило по разделу «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера». Пермяки отметили проблемы, связанные с общественным транспортом, с благоустройством и уборкой дворов, а также обращались с вопросами о предоставлении земельных участков и обеспечении жильем.
«Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к разделам «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрация. Вопросов в сфере экономики оказалось 58% от общего количества обращений, а вопросов по сфере ЖКХ — 24%.
В отчете отмечается, что пермяки чаще всего недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте и проблемами, связанными с переходом на безналичную оплату проезда — почти две тысячи жалоб поступило по этой теме. Более тысячи вопросов было связано с благоустройством дворов и парковок, чуть больше жалоб — 1183 — возникло на качество предоставления коммунальных услуг и работу управляющих компаний. Вопросы по обеспечению жильем нуждающихся и переселению из аварийного жилья были зафиксированы в 967 обращениях.
Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе найден способ борьбы с неплательщиками за парковку. По словам главы города, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».
Администрация Перми подвела итоги по количеству поступивших обращений граждан за третий квартал 2022 года. По данным мэрии, больше всего вопросов поступило по разделу «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера». Пермяки отметили проблемы, связанные с общественным транспортом, с благоустройством и уборкой дворов, а также обращались с вопросами о предоставлении земельных участков и обеспечении жильем. «Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к разделам «Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрация. Вопросов в сфере экономики оказалось 58% от общего количества обращений, а вопросов по сфере ЖКХ — 24%. В отчете отмечается, что пермяки чаще всего недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте и проблемами, связанными с переходом на безналичную оплату проезда — почти две тысячи жалоб поступило по этой теме. Более тысячи вопросов было связано с благоустройством дворов и парковок, чуть больше жалоб — 1183 — возникло на качество предоставления коммунальных услуг и работу управляющих компаний. Вопросы по обеспечению жильем нуждающихся и переселению из аварийного жилья были зафиксированы в 967 обращениях. Ранее мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в городе найден способ борьбы с неплательщиками за парковку. По словам главы города, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин.