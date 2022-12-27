Адвокат Бекмансурова сделал заявление после приговора

28 декабря 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Адвокат заявил, что только после детального анализа можно определять дальнейшие действия Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Адвокат Тимура Бекмансурова, осужденного за стрельбу в университете, которую он устроил 20 сентября 2021 года, заявил, что все решения будут приняты после изучения приговора, передает корреспондент URA.RU. В результате нападения на пермский классический университет шесть человек погибли, 59 пострадали. «Сегодня состоялось оглашение обвинительного приговора в отношении подзащитного. Судом определено наказание. Сторона защиты только после скурпулезного анализа состоявшегося судебного акта сможет определить дальнейшие действия», — заявил адвокат. Суд признал Бекмансурова виновным во всех преступлениях и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии особого режима.

Адвокат Тимура Бекмансурова, осужденного за стрельбу в университете, которую он устроил 20 сентября 2021 года, заявил, что все решения будут приняты после изучения приговора, передает корреспондент URA.RU. В результате нападения на пермский классический университет шесть человек погибли, 59 пострадали. «Сегодня состоялось оглашение обвинительного приговора в отношении подзащитного. Судом определено наказание. Сторона защиты только после скурпулезного анализа состоявшегося судебного акта сможет определить дальнейшие действия», — заявил адвокат. Суд признал Бекмансурова виновным во всех преступлениях и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии особого режима.