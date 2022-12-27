27 декабря 2022

Адвокат Бекмансурова сделал заявление после приговора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, конвой, террорист, фспп, пермский стрелок, бекмансуров тимур, адвокат бекмансурова
Адвокат заявил, что только после детального анализа можно определять дальнейшие действия Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Адвокат Тимура Бекмансурова, осужденного за стрельбу в университете, которую он устроил 20 сентября 2021 года, заявил, что все решения будут приняты после изучения приговора, передает корреспондент URA.RU. В результате нападения на пермский классический университет шесть человек погибли, 59 пострадали.

«Сегодня состоялось оглашение обвинительного приговора в отношении подзащитного. Судом определено наказание. Сторона защиты только после скурпулезного анализа состоявшегося судебного акта сможет определить дальнейшие действия», — заявил адвокат.

Суд признал Бекмансурова виновным во всех преступлениях и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии особого режима.

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Адвокат Тимура Бекмансурова, осужденного за стрельбу в университете, которую он устроил 20 сентября 2021 года, заявил, что все решения будут приняты после изучения приговора, передает корреспондент URA.RU. В результате нападения на пермский классический университет шесть человек погибли, 59 пострадали. «Сегодня состоялось оглашение обвинительного приговора в отношении подзащитного. Судом определено наказание. Сторона защиты только после скурпулезного анализа состоявшегося судебного акта сможет определить дальнейшие действия», — заявил адвокат. Суд признал Бекмансурова виновным во всех преступлениях и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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