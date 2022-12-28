Александр Воложанин продолжает защищать Россию в составе спецназа «Ахмат» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», поздравил россиян в наступающим 2023 годом. Видео с поздравлениями он опубликовал в социальных сетях.

«Через пару дней новый год. Я жив. Всех с наступающим новым годом. Мы защищаем нашу родину, мы воины, слава России!» — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале.

Несколько недель в соцсетях «Якудзы» не было активности. Он до последнего не был уверен, что выйдет на связь в 2022 году. Поэтому записал видео заранее. По его словам, его подписчики смогут посмотреть его только в 2023 году. Однако, выйти на связь и поздравить жителей России получилось раньше.

Воложанин участвует в спецоперации с мая. В одном из боев он получил серьезное ранение и несколько месяцев провел в госпитале. Однако сразу после восстановления он вернулся в свой отряд. В середине декабря «Якудза» получил орден «Ахмат — Спецназ». Нагрждал челябинского бойца командир батальона Исмаил «Охотник».

Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Российские военные выполняют задачи по освобождению территорий от нацистов. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита населения этих территорий от украинской агрессии.