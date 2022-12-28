Лидер движения «Трезвые дворы» Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», поздравил россиян в наступающим 2023 годом. Видео с поздравлениями он опубликовал в социальных сетях.
«Через пару дней новый год. Я жив. Всех с наступающим новым годом. Мы защищаем нашу родину, мы воины, слава России!» — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале.
Несколько недель в соцсетях «Якудзы» не было активности. Он до последнего не был уверен, что выйдет на связь в 2022 году. Поэтому записал видео заранее. По его словам, его подписчики смогут посмотреть его только в 2023 году. Однако, выйти на связь и поздравить жителей России получилось раньше.
Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Российские военные выполняют задачи по освобождению территорий от нацистов. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита населения этих территорий от украинской агрессии.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Лидер движения «Трезвые дворы» Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», поздравил россиян в наступающим 2023 годом. Видео с поздравлениями он опубликовал в социальных сетях. «Через пару дней новый год. Я жив. Всех с наступающим новым годом. Мы защищаем нашу родину, мы воины, слава России!» — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. Несколько недель в соцсетях «Якудзы» не было активности. Он до последнего не был уверен, что выйдет на связь в 2022 году. Поэтому записал видео заранее. По его словам, его подписчики смогут посмотреть его только в 2023 году. Однако, выйти на связь и поздравить жителей России получилось раньше. Воложанин участвует в спецоперации с мая. В одном из боев он получил серьезное ранение и несколько месяцев провел в госпитале. Однако сразу после восстановления он вернулся в свой отряд. В середине декабря «Якудза» получил орден «Ахмат — Спецназ». Нагрждал челябинского бойца командир батальона Исмаил «Охотник». Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Российские военные выполняют задачи по освобождению территорий от нацистов. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита населения этих территорий от украинской агрессии.