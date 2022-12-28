Челябинец из спецназа Кадырова встретил на фронте земляков. Видео

29 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

По словам Александра Воложанина, южноуральцы участвовали в ожесточенных боях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», встретился на фронте с земляками из Челябинска и Чебаркуля. По словам Воложанина, многие подумали, что он погиб в бою. «Встретил сейчас бойцов с Чебаркуля, с Челябинска. Сейчас покажу этих ребят, с которыми я пообщался хорошо. Вот встретил бойцов видимого фронта. Есть невидимый фронт — это в интернете они там все находятся, а есть видимый — вот мы. И бойцы мне говорят: „Слушай, нам сказали, что ты уже двухсотый“. То есть я погиб. Это потому, что я не выходил на связь в интернет давно, и уже такие слухи там распускают», — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. По словам «Якудзы», у южноуральских парней были ожесточенные бойцы. Они, как настоящие патриоты, защищают родину от демонов. Сослуживцы Воложанина говоря о том, что военного похоронили в интернете, отмечают, что это к долгой жизни. Бойцы смеются над тем, как о них расходятся слухи в социальных сетях. Воложанин также поздравил россиян с наступающим Новым годом. По его словам, они обязательно победят и вернутся к своим семьям. «Якудза» начал участвовать в СВО в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в отряд «Ахмат». Через несколько недель Воложанин получил ранение. Однако вылечился и вернулся на фронт. За заслуги его наградили орденом «Ахмат — Спецназ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», встретился на фронте с земляками из Челябинска и Чебаркуля. По словам Воложанина, многие подумали, что он погиб в бою. «Встретил сейчас бойцов с Чебаркуля, с Челябинска. Сейчас покажу этих ребят, с которыми я пообщался хорошо. Вот встретил бойцов видимого фронта. Есть невидимый фронт — это в интернете они там все находятся, а есть видимый — вот мы. И бойцы мне говорят: „Слушай, нам сказали, что ты уже двухсотый“. То есть я погиб. Это потому, что я не выходил на связь в интернет давно, и уже такие слухи там распускают», — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. По словам «Якудзы», у южноуральских парней были ожесточенные бойцы. Они, как настоящие патриоты, защищают родину от демонов. Сослуживцы Воложанина говоря о том, что военного похоронили в интернете, отмечают, что это к долгой жизни. Бойцы смеются над тем, как о них расходятся слухи в социальных сетях. Воложанин также поздравил россиян с наступающим Новым годом. По его словам, они обязательно победят и вернутся к своим семьям. «Якудза» начал участвовать в СВО в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в отряд «Ахмат». Через несколько недель Воложанин получил ранение. Однако вылечился и вернулся на фронт. За заслуги его наградили орденом «Ахмат — Спецназ».