28 декабря 2022

Челябинец из спецназа Кадырова встретил на фронте земляков. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
По словам Александра Воложанина, южноуральцы участвовали в ожесточенных боях Фото:
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Лидер движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», встретился на фронте с земляками из Челябинска и Чебаркуля. По словам Воложанина, многие подумали, что он погиб в бою.

«Встретил сейчас бойцов с Чебаркуля, с Челябинска. Сейчас покажу этих ребят, с которыми я пообщался хорошо. Вот встретил бойцов видимого фронта. Есть невидимый фронт — это в интернете они там все находятся, а есть видимый — вот мы. И бойцы мне говорят: „Слушай, нам сказали, что ты уже двухсотый“. То есть я погиб. Это потому, что я не выходил на связь в интернет давно, и уже такие слухи там распускают», — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале.

По словам «Якудзы», у южноуральских парней были ожесточенные бойцы. Они, как настоящие патриоты, защищают родину от демонов. Сослуживцы Воложанина говоря о том, что военного похоронили в интернете, отмечают, что это к долгой жизни. Бойцы смеются над тем, как о них расходятся слухи в социальных сетях.

Воложанин также поздравил россиян с наступающим Новым годом. По его словам, они обязательно победят и вернутся к своим семьям.

«Якудза» начал участвовать в СВО в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в отряд «Ахмат». Через несколько недель Воложанин получил ранение. Однако вылечился и вернулся на фронт. За заслуги его наградили орденом «Ахмат — Спецназ».

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Лидер движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», встретился на фронте с земляками из Челябинска и Чебаркуля. По словам Воложанина, многие подумали, что он погиб в бою. «Встретил сейчас бойцов с Чебаркуля, с Челябинска. Сейчас покажу этих ребят, с которыми я пообщался хорошо. Вот встретил бойцов видимого фронта. Есть невидимый фронт — это в интернете они там все находятся, а есть видимый — вот мы. И бойцы мне говорят: „Слушай, нам сказали, что ты уже двухсотый“. То есть я погиб. Это потому, что я не выходил на связь в интернет давно, и уже такие слухи там распускают», — сказал Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. По словам «Якудзы», у южноуральских парней были ожесточенные бойцы. Они, как настоящие патриоты, защищают родину от демонов. Сослуживцы Воложанина говоря о том, что военного похоронили в интернете, отмечают, что это к долгой жизни. Бойцы смеются над тем, как о них расходятся слухи в социальных сетях. Воложанин также поздравил россиян с наступающим Новым годом. По его словам, они обязательно победят и вернутся к своим семьям. «Якудза» начал участвовать в СВО в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в отряд «Ахмат». Через несколько недель Воложанин получил ранение. Однако вылечился и вернулся на фронт. За заслуги его наградили орденом «Ахмат — Спецназ».
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