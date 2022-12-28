28 декабря 2022

Екатеринбуржцы провели подводную елку. Видео

Дайверы из Екатеринбурга устроили новогодний утренник под водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшения. Екатеринбург, елка, новогодние украшения, елочные игрушки
Любители погружения под воду облачились в новогодние костюмы, чтобы отметить утренник под водой Фото:

Екатеринбуржцы, занимающиеся погружением под воду, решили необычно отметить канун Нового года — они устроили хоровод вокруг елки под водой. Видео появилось в социальной сети дайвинг-клуба «RTC Екатеринбург».

«Вот и у нас утренник состоялся! Ничего необычного, просто дети водят хоровод вокруг подводной елки», — пояснили участники праздника. Любители погружения под воду были одеты в новогодние шапочки, а во главе елки находился Дед Мороз.

Ранее екатеринбургские дайверы отметили Новый год на дне бассейна. Участники установили под водой елку, нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой и водили хоровод с детьми.

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Екатеринбуржцы, занимающиеся погружением под воду, решили необычно отметить канун Нового года — они устроили хоровод вокруг елки под водой. Видео появилось в социальной сети дайвинг-клуба «RTC Екатеринбург». «Вот и у нас утренник состоялся! Ничего необычного, просто дети водят хоровод вокруг подводной елки», — пояснили участники праздника. Любители погружения под воду были одеты в новогодние шапочки, а во главе елки находился Дед Мороз. Ранее екатеринбургские дайверы отметили Новый год на дне бассейна. Участники установили под водой елку, нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой и водили хоровод с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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