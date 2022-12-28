Любители погружения под воду облачились в новогодние костюмы, чтобы отметить утренник под водой
Екатеринбуржцы, занимающиеся погружением под воду, решили необычно отметить канун Нового года — они устроили хоровод вокруг елки под водой. Видео появилось в социальной сети дайвинг-клуба «RTC Екатеринбург».
«Вот и у нас утренник состоялся! Ничего необычного, просто дети водят хоровод вокруг подводной елки», — пояснили участники праздника. Любители погружения под воду были одеты в новогодние шапочки, а во главе елки находился Дед Мороз.
Ранее екатеринбургские дайверы отметили Новый год на дне бассейна. Участники установили под водой елку, нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой и водили хоровод с детьми.
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