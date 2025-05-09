Над Верхней Пышмой пронеслись боевые самолеты. Фото, видео

В Верхней Пышме на параде Победы выступили штурмовики авиаотряда «Русь»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Верхней Пышмой заметили самолеты авиаотряда «Русь»
В небе над Верхней Пышмой заметили самолеты авиаотряда «Русь» Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Самолеты пролетели на предельно низкой высоте. «Погодные условия ограничивают в выполнении фигур высшего пилотажа, но летчики делают все, чтобы раскрасить сумрачное небо», — прокомментировал на параде представитель «Руси».

В Екатеринбурге парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Самолеты пролетели на предельно низкой высоте. «Погодные условия ограничивают в выполнении фигур высшего пилотажа, но летчики делают все, чтобы раскрасить сумрачное небо», — прокомментировал на параде представитель «Руси». В Екатеринбурге парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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