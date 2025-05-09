В небе над Верхней Пышмой заметили самолеты авиаотряда «Русь»
новость из сюжетаСвердловчане празднуют 9 Мая
В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Самолеты пролетели на предельно низкой высоте. «Погодные условия ограничивают в выполнении фигур высшего пилотажа, но летчики делают все, чтобы раскрасить сумрачное небо», — прокомментировал на параде представитель «Руси».
В Екатеринбурге парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.
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