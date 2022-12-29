В Екатеринбурге задержали пассажирку, курившую на борту самолета

В аэропорту Кольцово задержали 25-летнюю пассажирку рейса Худжанд (Таджикистан) — Екатеринбург. Она курила в туалете, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО.
«Поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Худжанд-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Установлен 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которая курила в туалетной комнате самолета», — рассказали в полиции.
Нарушителя доставили в дежурную часть, где выписали штраф за курение (его сумма варьируется от 500 до 1000 рублей) и за отказ выполнять распоряжение командира воздушного судна(от двух тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток). Ранее в Кольцово за аналогичное правонарушение оштрафовали пассажира из Хабаровска.
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