В Екатеринбурге задержали пассажирку, курившую на борту самолета

30 декабря 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Пассажир из Худжанда курил в туалете на борту самолета Размик Закарян © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали 25-летнюю пассажирку рейса Худжанд (Таджикистан) — Екатеринбург. Она курила в туалете, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО. «Поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Худжанд-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Установлен 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которая курила в туалетной комнате самолета», — рассказали в полиции. Нарушителя доставили в дежурную часть, где выписали штраф за курение (его сумма варьируется от 500 до 1000 рублей) и за отказ выполнять распоряжение командира воздушного судна(от двух тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток). Ранее в Кольцово за аналогичное правонарушение оштрафовали пассажира из Хабаровска.

В аэропорту Кольцово задержали 25-летнюю пассажирку рейса Худжанд (Таджикистан) — Екатеринбург. Она курила в туалете, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО. «Поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Худжанд-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Установлен 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которая курила в туалетной комнате самолета», — рассказали в полиции. Нарушителя доставили в дежурную часть, где выписали штраф за курение (его сумма варьируется от 500 до 1000 рублей) и за отказ выполнять распоряжение командира воздушного судна(от двух тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток). Ранее в Кольцово за аналогичное правонарушение оштрафовали пассажира из Хабаровска.