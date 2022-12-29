29 декабря 2022

В Екатеринбурге задержали пассажирку, курившую на борту самолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
Пассажир из Худжанда курил в туалете на борту самолета

В аэропорту Кольцово задержали 25-летнюю пассажирку рейса Худжанд (Таджикистан) — Екатеринбург. Она курила в туалете, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО.

«Поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Худжанд-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Установлен 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которая курила в туалетной комнате самолета», — рассказали в полиции.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где выписали штраф за курение (его сумма варьируется от 500 до 1000 рублей) и за отказ выполнять распоряжение командира воздушного судна(от двух тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток). Ранее в Кольцово за аналогичное правонарушение оштрафовали пассажира из Хабаровска.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В аэропорту Кольцово задержали 25-летнюю пассажирку рейса Худжанд (Таджикистан) — Екатеринбург. Она курила в туалете, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО. «Поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Худжанд-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Установлен 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которая курила в туалетной комнате самолета», — рассказали в полиции. Нарушителя доставили в дежурную часть, где выписали штраф за курение (его сумма варьируется от 500 до 1000 рублей) и за отказ выполнять распоряжение командира воздушного судна(от двух тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток). Ранее в Кольцово за аналогичное правонарушение оштрафовали пассажира из Хабаровска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...