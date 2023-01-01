01 января 2023
31 декабря 2022

Из-за снегопадов в Челябинске усилили уборку улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск
В Челябинске в четыре раза увеличили количество рабочих по уборке улиц из-за снегопадов Фото:

В Челябинске из-за снегопадов в четыре раза увеличили количество рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники. Об этом URA.RU 2 января сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

«Сегодня на улицах Челябинска работает 268 единиц техники и 448 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 215 единиц техники и 109 рабочих», — уточнили в ведомстве.

В городе очищают дороги, тротуары и остановки от снега и наледи. Проводятся работы по вывозу снега.

Ранее сообщалось, что снегопады и метели задержатся в регионе до 3 января. Ожидается, что снег прекратится к 4 января.

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В Челябинске из-за снегопадов в четыре раза увеличили количество рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники. Об этом URA.RU 2 января сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства. «Сегодня на улицах Челябинска работает 268 единиц техники и 448 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 215 единиц техники и 109 рабочих», — уточнили в ведомстве. В городе очищают дороги, тротуары и остановки от снега и наледи. Проводятся работы по вывозу снега. Ранее сообщалось, что снегопады и метели задержатся в регионе до 3 января. Ожидается, что снег прекратится к 4 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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