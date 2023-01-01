Из-за снегопадов в Челябинске усилили уборку улиц

В Челябинске в четыре раза увеличили количество рабочих по уборке улиц из-за снегопадов
В Челябинске из-за снегопадов в четыре раза увеличили количество рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники. Об этом URA.RU 2 января сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.
«Сегодня на улицах Челябинска работает 268 единиц техники и 448 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 215 единиц техники и 109 рабочих», — уточнили в ведомстве.
В городе очищают дороги, тротуары и остановки от снега и наледи. Проводятся работы по вывозу снега.
Ранее сообщалось, что снегопады и метели задержатся в регионе до 3 января. Ожидается, что снег прекратится к 4 января.
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