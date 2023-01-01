01 января 2023
31 декабря 2022

Челябинские синоптики дали прогноз погоды на Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Уборка города. Челябинск., зима, снегопад
Рождественская ночь обещает быть морозной Фото:

В Челябинской области на Рождество ожидаются снегопады и морозы. В долгосрочном прогнозе синоптики обещают после каникул похолодание до 33 градусов ниже нуля.

«В субботу, 7 января, в Челябинске ожидается днем около 16 градусов мороза, ночью до 24 ниже нуля. К 11 января постепенно похолодает до 28 градусов мороза днем и 33 ночью», — говорится на сайте «Гисметео».

Ранее синоптики обещали сильные снегопады и метели, которые задержатся в регионе с 2 по 4 января. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. В Челябинске в четыре раза увеличили количество дорожных рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники.

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В Челябинской области на Рождество ожидаются снегопады и морозы. В долгосрочном прогнозе синоптики обещают после каникул похолодание до 33 градусов ниже нуля. «В субботу, 7 января, в Челябинске ожидается днем около 16 градусов мороза, ночью до 24 ниже нуля. К 11 января постепенно похолодает до 28 градусов мороза днем и 33 ночью», — говорится на сайте «Гисметео». Ранее синоптики обещали сильные снегопады и метели, которые задержатся в регионе с 2 по 4 января. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. В Челябинске в четыре раза увеличили количество дорожных рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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