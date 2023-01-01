Челябинские синоптики дали прогноз погоды на Рождество

02 января 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Рождественская ночь обещает быть морозной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на Рождество ожидаются снегопады и морозы. В долгосрочном прогнозе синоптики обещают после каникул похолодание до 33 градусов ниже нуля. «В субботу, 7 января, в Челябинске ожидается днем около 16 градусов мороза, ночью до 24 ниже нуля. К 11 января постепенно похолодает до 28 градусов мороза днем и 33 ночью», — говорится на сайте «Гисметео». Ранее синоптики обещали сильные снегопады и метели, которые задержатся в регионе с 2 по 4 января. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. В Челябинске в четыре раза увеличили количество дорожных рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники.

В Челябинской области на Рождество ожидаются снегопады и морозы. В долгосрочном прогнозе синоптики обещают после каникул похолодание до 33 градусов ниже нуля. «В субботу, 7 января, в Челябинске ожидается днем около 16 градусов мороза, ночью до 24 ниже нуля. К 11 января постепенно похолодает до 28 градусов мороза днем и 33 ночью», — говорится на сайте «Гисметео». Ранее синоптики обещали сильные снегопады и метели, которые задержатся в регионе с 2 по 4 января. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. В Челябинске в четыре раза увеличили количество дорожных рабочих и вывели на улицы больше уборочной техники.