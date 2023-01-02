02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Жители Копейска пожаловались на травмоопасную горку

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ямы кататься на горке очень больно Фото:

Жители Копейска Челябинской области пожаловались на большую яму на горке, расположенной на главной площади города. Они сообщают в соцсетях, что кататься из-за резкого перепада очень больно и просят устранить травмоопасный участок.

«Сегодня были всей семьей на горке у ТРК „Слава“. Все здорово, все красиво выглядит, одно не понравилось — на горках выбоины, где соединяются дерево со льдом, дети катаются и говорят, что очень больно. Подскажите, куда обратиться, чтобы исправили и веселье не доставляло дискомфорт», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители рассказали, что яма в этом месте образуется из года в год. Ее регулярно устраняют, однако она появляется снова.

«Тоже с сыном прокатиться решила. Позвоночник чуть в трусы не осыпался… Пипец как больно», — сообщает в комментариях Алена В.

Жители Копейска просят строителей устранить травмоопасный участок. На запрос URA.RU пресс-служба администрации Копейска к моменту подготовки материала не ответила.

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Жители Копейска Челябинской области пожаловались на большую яму на горке, расположенной на главной площади города. Они сообщают в соцсетях, что кататься из-за резкого перепада очень больно и просят устранить травмоопасный участок. «Сегодня были всей семьей на горке у ТРК „Слава“. Все здорово, все красиво выглядит, одно не понравилось — на горках выбоины, где соединяются дерево со льдом, дети катаются и говорят, что очень больно. Подскажите, куда обратиться, чтобы исправили и веселье не доставляло дискомфорт», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители рассказали, что яма в этом месте образуется из года в год. Ее регулярно устраняют, однако она появляется снова. «Тоже с сыном прокатиться решила. Позвоночник чуть в трусы не осыпался… Пипец как больно», — сообщает в комментариях Алена В. Жители Копейска просят строителей устранить травмоопасный участок. На запрос URA.RU пресс-служба администрации Копейска к моменту подготовки материала не ответила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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