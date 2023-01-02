Жители Копейска пожаловались на травмоопасную горку

03 января 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Из-за ямы кататься на горке очень больно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Копейска Челябинской области пожаловались на большую яму на горке, расположенной на главной площади города. Они сообщают в соцсетях, что кататься из-за резкого перепада очень больно и просят устранить травмоопасный участок. «Сегодня были всей семьей на горке у ТРК „Слава“. Все здорово, все красиво выглядит, одно не понравилось — на горках выбоины, где соединяются дерево со льдом, дети катаются и говорят, что очень больно. Подскажите, куда обратиться, чтобы исправили и веселье не доставляло дискомфорт», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители рассказали, что яма в этом месте образуется из года в год. Ее регулярно устраняют, однако она появляется снова. «Тоже с сыном прокатиться решила. Позвоночник чуть в трусы не осыпался… Пипец как больно», — сообщает в комментариях Алена В. Жители Копейска просят строителей устранить травмоопасный участок. На запрос URA.RU пресс-служба администрации Копейска к моменту подготовки материала не ответила.

Жители Копейска Челябинской области пожаловались на большую яму на горке, расположенной на главной площади города. Они сообщают в соцсетях, что кататься из-за резкого перепада очень больно и просят устранить травмоопасный участок. «Сегодня были всей семьей на горке у ТРК „Слава“. Все здорово, все красиво выглядит, одно не понравилось — на горках выбоины, где соединяются дерево со льдом, дети катаются и говорят, что очень больно. Подскажите, куда обратиться, чтобы исправили и веселье не доставляло дискомфорт», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители рассказали, что яма в этом месте образуется из года в год. Ее регулярно устраняют, однако она появляется снова. «Тоже с сыном прокатиться решила. Позвоночник чуть в трусы не осыпался… Пипец как больно», — сообщает в комментариях Алена В. Жители Копейска просят строителей устранить травмоопасный участок. На запрос URA.RU пресс-служба администрации Копейска к моменту подготовки материала не ответила.