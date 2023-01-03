03 января 2023

Глава свердловского города организовал сбор сигарет участникам СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Свердловчане собирают помощь для военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов организовал сбор сигарет для участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Одна из частых просьб наших ребят — это сигареты. В связи с этим с 5 до 25 января открываются пункты сбора сигарет для отправки. Оставить их можно в центре поддержки мобилизованных. Также можно принести теплые вещи и кондитерские изделия с длительным сроком хранения», — поделился Евгений Писцов.

По его словам, в конце января две машины с грузом из Березовского будут отправлены в зону проведения СВО. «Повезут помощь наши земляки, березовчане», — дополнил мэр города.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы помог раненому солдату провести Новый год вместе с супругой. Женщина военнослужащего выразила благодарность и отметила, что это настоящее чудо.

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Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов организовал сбор сигарет для участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Одна из частых просьб наших ребят — это сигареты. В связи с этим с 5 до 25 января открываются пункты сбора сигарет для отправки. Оставить их можно в центре поддержки мобилизованных. Также можно принести теплые вещи и кондитерские изделия с длительным сроком хранения», — поделился Евгений Писцов. По его словам, в конце января две машины с грузом из Березовского будут отправлены в зону проведения СВО. «Повезут помощь наши земляки, березовчане», — дополнил мэр города. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы помог раненому солдату провести Новый год вместе с супругой. Женщина военнослужащего выразила благодарность и отметила, что это настоящее чудо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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