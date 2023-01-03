Глава свердловского города организовал сбор сигарет участникам СВО

04 января 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Свердловчане собирают помощь для военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов организовал сбор сигарет для участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Одна из частых просьб наших ребят — это сигареты. В связи с этим с 5 до 25 января открываются пункты сбора сигарет для отправки. Оставить их можно в центре поддержки мобилизованных. Также можно принести теплые вещи и кондитерские изделия с длительным сроком хранения», — поделился Евгений Писцов. По его словам, в конце января две машины с грузом из Березовского будут отправлены в зону проведения СВО. «Повезут помощь наши земляки, березовчане», — дополнил мэр города. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы помог раненому солдату провести Новый год вместе с супругой. Женщина военнослужащего выразила благодарность и отметила, что это настоящее чудо.

Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов организовал сбор сигарет для участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Одна из частых просьб наших ребят — это сигареты. В связи с этим с 5 до 25 января открываются пункты сбора сигарет для отправки. Оставить их можно в центре поддержки мобилизованных. Также можно принести теплые вещи и кондитерские изделия с длительным сроком хранения», — поделился Евгений Писцов. По его словам, в конце января две машины с грузом из Березовского будут отправлены в зону проведения СВО. «Повезут помощь наши земляки, березовчане», — дополнил мэр города. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы помог раненому солдату провести Новый год вместе с супругой. Женщина военнослужащего выразила благодарность и отметила, что это настоящее чудо.