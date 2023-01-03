Депутат Госдумы помог раненому свердловчанину встретить Новый год вместе с супругой

04 января 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Сергей Бидонько помог раненому солдату в ЛНР встретить Новый год вместе с супругой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько помог раненому солдату Даниилу из Полевского, проходившему военную службу в ЛНР, встретить Новый год вместе с супругой. Об этом URA.RU сообщили в общественной приемной «Единой России» в Свердловской области. «После лечения в госпитале положена санитарно-курортная терапия в санатории Минобороны, которые находятся в основном в Подмосковье, поэтому с семьей солдату там не увидеться. В момент вручения подарков военнослужащим в госпитале перед Новым годом Сергей Бидонько решил сделать подарок Даниилу. Избранник народа приобрел билеты, договорился с руководством санатория и оплатил проживание супруги военнослужащего с 30 декабря по 8 января», — рассказали корреспонденту агентства в приемной. Супруга солдата выразила благодарность и отметила, что это настоящее чудо, под Новый год. «Сергей Бидонько, вы наш Дед Мороз. Спасибо вам, что не остались в стороне и помогаете семьям воссоединиться», — поделилась женщина. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Избранник народа оказал матерям и женам военнослужащих финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько помог раненому солдату Даниилу из Полевского, проходившему военную службу в ЛНР, встретить Новый год вместе с супругой. Об этом URA.RU сообщили в общественной приемной «Единой России» в Свердловской области. «После лечения в госпитале положена санитарно-курортная терапия в санатории Минобороны, которые находятся в основном в Подмосковье, поэтому с семьей солдату там не увидеться. В момент вручения подарков военнослужащим в госпитале перед Новым годом Сергей Бидонько решил сделать подарок Даниилу. Избранник народа приобрел билеты, договорился с руководством санатория и оплатил проживание супруги военнослужащего с 30 декабря по 8 января», — рассказали корреспонденту агентства в приемной. Супруга солдата выразила благодарность и отметила, что это настоящее чудо, под Новый год. «Сергей Бидонько, вы наш Дед Мороз. Спасибо вам, что не остались в стороне и помогаете семьям воссоединиться», — поделилась женщина. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Избранник народа оказал матерям и женам военнослужащих финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.