05 января 2023
04 января 2023

Челябинские силовики взяли под охрану храмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрану усилят перед началом рождественских праздников Фото:

В Челябинской области перед началом рождественских праздников все объекты богослужений будут обследованы и взяты под охрану. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Перед началом праздничных мероприятий все объекты богослужений будут обследованы и взяты под охрану. Возле православных храмов, церквей и монастырей будут задействованы сотрудники полиции, представители общественных формирований и народных дружин», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Госавтоинспекция в эти дни будет следить за порядком на дорогах и обеспечивать регулировочные действия. Полиция также обращает внимание жителей на правила поведения в общественных местах.

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В Челябинской области перед началом рождественских праздников все объекты богослужений будут обследованы и взяты под охрану. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Перед началом праздничных мероприятий все объекты богослужений будут обследованы и взяты под охрану. Возле православных храмов, церквей и монастырей будут задействованы сотрудники полиции, представители общественных формирований и народных дружин», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Госавтоинспекция в эти дни будет следить за порядком на дорогах и обеспечивать регулировочные действия. Полиция также обращает внимание жителей на правила поведения в общественных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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