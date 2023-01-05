Челябинские силовики взяли под охрану храмы

Охрану усилят перед началом рождественских праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области перед началом рождественских праздников все объекты богослужений будут обследованы и взяты под охрану. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Перед началом праздничных мероприятий все объекты богослужений будут обследованы и взяты под охрану. Возле православных храмов, церквей и монастырей будут задействованы сотрудники полиции, представители общественных формирований и народных дружин», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Госавтоинспекция в эти дни будет следить за порядком на дорогах и обеспечивать регулировочные действия. Полиция также обращает внимание жителей на правила поведения в общественных местах.