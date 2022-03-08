08 марта 2022
07 марта 2022

Пермяк сжег дом, скрывая двойное убийство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Житель Прикамья признался, что зарезал приятелей и сжег дом Фото:

В Пермском крае следователи, изучив тела двух мужчин, обнаруженные после пожара, выяснили, что люди погибли от ножевых ранений. Задержанный житель Пермского района рассказал подробности совершенного им преступления, сообщают в СК.

«5 марта 2022 года житель деревни Осенцы в своем доме употреблял спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошла ссора и драка, во время которой злоумышленник вооружился ножом и нанес им множественные удары по телу хозяина дома и находившемуся там же 38-летнему мужчине. Скрывая следы преступления, подозреваемый поджог дом и скрылся», — говорится на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

Силовики возбудили уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый 28-летний житель Пермского муниципального района отправлен судом в СИЗО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае следователи, изучив тела двух мужчин, обнаруженные после пожара, выяснили, что люди погибли от ножевых ранений. Задержанный житель Пермского района рассказал подробности совершенного им преступления, сообщают в СК. «5 марта 2022 года житель деревни Осенцы в своем доме употреблял спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошла ссора и драка, во время которой злоумышленник вооружился ножом и нанес им множественные удары по телу хозяина дома и находившемуся там же 38-летнему мужчине. Скрывая следы преступления, подозреваемый поджог дом и скрылся», — говорится на сайте следственного управления СК по Пермскому краю. Силовики возбудили уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый 28-летний житель Пермского муниципального района отправлен судом в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...