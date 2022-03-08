Пермяк сжег дом, скрывая двойное убийство

Житель Прикамья признался, что зарезал приятелей и сжег дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае следователи, изучив тела двух мужчин, обнаруженные после пожара, выяснили, что люди погибли от ножевых ранений. Задержанный житель Пермского района рассказал подробности совершенного им преступления, сообщают в СК.

«5 марта 2022 года житель деревни Осенцы в своем доме употреблял спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошла ссора и драка, во время которой злоумышленник вооружился ножом и нанес им множественные удары по телу хозяина дома и находившемуся там же 38-летнему мужчине. Скрывая следы преступления, подозреваемый поджог дом и скрылся», — говорится на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

Силовики возбудили уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый 28-летний житель Пермского муниципального района отправлен судом в СИЗО.