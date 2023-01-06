06 января 2023

В Кусе Челябинской области прошла выставка голубей

© Служба новостей «URA.RU»
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Марш белого кителя, посвященный Международному дню повара. Екатеринбург, голубь мира, голубь
В выставке приняли участие любители голубей из Челябинской области и Башкирии Фото:

В Кусе Челябинской области сегодня, 7 января, прошла традиционная выставка голубей. Информацию об этом разместил telegram-канал кусинской газеты «Жизнь района».

«Сегодня в Кусе проходит традиционная рождественская выставка голубей. Участвуют 36 любителей голубей из Челябинской области и Башкирии», — написали кусинские журналисты.

Ранее, как писало URA.RU, кусинцы готовились испечь пряник высотой более метра. Изготовление пряника в форме валенка было приурочено местными жителями к празднику валенок.

Породистые голуби сильно отличаются от птиц, живущих во дворах
Фото:
Породистые голуби сильно привязываются к своим хозяевам
Фото:
Выставка голубей проходит в Кусе на Рождество
Фото:

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В Кусе Челябинской области сегодня, 7 января, прошла традиционная выставка голубей. Информацию об этом разместил telegram-канал кусинской газеты «Жизнь района». «Сегодня в Кусе проходит традиционная рождественская выставка голубей. Участвуют 36 любителей голубей из Челябинской области и Башкирии», — написали кусинские журналисты. Ранее, как писало URA.RU, кусинцы готовились испечь пряник высотой более метра. Изготовление пряника в форме валенка было приурочено местными жителями к празднику валенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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