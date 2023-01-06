В Кусе Челябинской области прошла выставка голубей

07 января 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

В выставке приняли участие любители голубей из Челябинской области и Башкирии Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кусе Челябинской области сегодня, 7 января, прошла традиционная выставка голубей. Информацию об этом разместил telegram-канал кусинской газеты «Жизнь района». «Сегодня в Кусе проходит традиционная рождественская выставка голубей. Участвуют 36 любителей голубей из Челябинской области и Башкирии», — написали кусинские журналисты. Ранее, как писало URA.RU, кусинцы готовились испечь пряник высотой более метра. Изготовление пряника в форме валенка было приурочено местными жителями к празднику валенок. Породистые голуби сильно отличаются от птиц, живущих во дворах Фото: газета «Жизнь района» Породистые голуби сильно привязываются к своим хозяевам Фото: газета «Жизнь района» Выставка голубей проходит в Кусе на Рождество Фото: газета «Жизнь района»

В Кусе Челябинской области сегодня, 7 января, прошла традиционная выставка голубей. Информацию об этом разместил telegram-канал кусинской газеты «Жизнь района». «Сегодня в Кусе проходит традиционная рождественская выставка голубей. Участвуют 36 любителей голубей из Челябинской области и Башкирии», — написали кусинские журналисты. Ранее, как писало URA.RU, кусинцы готовились испечь пряник высотой более метра. Изготовление пряника в форме валенка было приурочено местными жителями к празднику валенок.