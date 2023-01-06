В Кусе Челябинской области прошла выставка голубей

В выставке приняли участие любители голубей из Челябинской области и Башкирии
В Кусе Челябинской области сегодня, 7 января, прошла традиционная выставка голубей. Информацию об этом разместил telegram-канал кусинской газеты «Жизнь района».
«Сегодня в Кусе проходит традиционная рождественская выставка голубей. Участвуют 36 любителей голубей из Челябинской области и Башкирии», — написали кусинские журналисты.
Ранее, как писало URA.RU, кусинцы готовились испечь пряник высотой более метра. Изготовление пряника в форме валенка было приурочено местными жителями к празднику валенок.
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