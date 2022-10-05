Турчак анонсировал отправку депутатов от ЕР на боевое слаживание

06 октября 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Олег Голиков, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов отправятся на подготовку перед фронтом, сообщил Андрей Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Добровольно мобилизованные депутаты от партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков скоро отправятся в учебную часть для подготовки и боевого слаживания. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Наши товарищи в Госдуме Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков пришли в военкоматы по месту приписки. Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания», — сообщил Андрей Турчак в своем telegram-канале. Также он рассказал, что еще несколько парламентариев и членов Совета Федерации заявили о желании отправиться в зону проведения спецоперации. «Это депутаты-координаторы гуманитарной миссии ЕР в освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, Бадма Башанкаев — тоже с первых дней СВО на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых. И другие наши товарищи», — уточнил Турчак. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине, направленную на защиту мирных жителей Донбасса. Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждаются поправки, позволяющие мобилизованным депутатам сохранить мандат. На фронт уже отправились замруководителя «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Добровольно мобилизованные депутаты от партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков скоро отправятся в учебную часть для подготовки и боевого слаживания. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Наши товарищи в Госдуме Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков пришли в военкоматы по месту приписки. Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания», — сообщил Андрей Турчак в своем telegram-канале. Также он рассказал, что еще несколько парламентариев и членов Совета Федерации заявили о желании отправиться в зону проведения спецоперации. «Это депутаты-координаторы гуманитарной миссии ЕР в освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, Бадма Башанкаев — тоже с первых дней СВО на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых. И другие наши товарищи», — уточнил Турчак. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине, направленную на защиту мирных жителей Донбасса. Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждаются поправки, позволяющие мобилизованным депутатам сохранить мандат. На фронт уже отправились замруководителя «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.